Для тебе Війна в Україні

Іскандер-І: Росія запустила в напрямку Вінниці балістичну ракету підвищеної дальності

Ольга Петухова, редакторка сайту 20 Січня 2026, 11:15 2 хв.
іскандер і характеристики

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь