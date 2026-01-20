Іскандер-І: Росія запустила в напрямку Вінниці балістичну ракету підвищеної дальності

У ніч проти вівторка, 20 січня, Росія запустила балістичну ракету у напрямку Вінниці. Повітряні сили України повідомили про застосування балістичного озброєння, а моніторингові канали припустили, що йдеться про ракету типу Іскандер-І.

Що наразі відомо про ракету Іскандер І — ми зібрали інформацію з відкритих джерел у матеріалі.

Іскандер І — що відомо про удар по Вінниці в ніч проти 20 січня

За оцінками аналітиків, дальність польоту ракети, що летіла в напрямку Вінниці, могла становити близько 600 кілометрів. Тому робити висновки про використання принципово нового озброєння поки що зарано.

Ракета рухалася на висотах, характерних саме для Іскандерів.

Інформації про вибухи після атаки не надходило, а точні дані щодо дальності польоту наразі уточнюються.

Найімовірніше, Росія запустила Іскандер із розширеною дальністю ураження або зброю, схожу за характеристиками.

Іскандер І або Іскандер-1000: ймовірні характеристики за даними з відкритих джерел

Так званий Іскандер І або Іскандер-1000 — ймовірно, нова модифікація російської балістичної ракети, створена на основі комплексу Іскандер.

Зібрані нами дані походять із публікацій ЗМІ і не мають офіційного підтвердження.

Що мають на увазі під Іскандером-І або Іскандером-1000

Під назвою Іскандер-І зазвичай розуміють модернізований варіант балістичної ракети сімейства 9М723, яка використовується в комплексі Іскандер-М.

Головна відмінність — суттєво збільшена дальність ураження, яка, за оцінками, може сягати близько 1000 км, а це майже вдвічі більше, ніж у стандартної версії.

Ймовірні характеристики (за даними відкритих джерел)

Дальність польоту: орієнтовно 1000 км, у деяких оцінках — до 1200–1300 км.

орієнтовно 1000 км, у деяких оцінках — до 1200–1300 км. Паливо: збільшений об’єм твердого палива — приблизно на 10–15 % порівняно з ракетою 9М723.

збільшений об’єм твердого палива — приблизно на 10–15 % порівняно з ракетою 9М723. Швидкість: близько 3100 м/с.

близько 3100 м/с. Траєкторія: квазибалістичний політ із підйомом на висоту близько 120–130 км.

квазибалістичний політ із підйомом на висоту близько 120–130 км. Система наведення: модернізоване управління з використанням супутникової навігації ГЛОНАСС/GPS.

модернізоване управління з використанням супутникової навігації ГЛОНАСС/GPS. Бойове оснащення: звичайні бойові частини: осколково-фугасні, касетні, а також імовірна можливість застосування спеціального, зокрема ядерного, заряду.

Інформація про Іскандер-І базується на відкритих джерелах і відображає аналітичні припущення, а не реальний стан справ.

Джерело фото: Вікіпедія.

