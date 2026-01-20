Искандер-И: Россия запустила в направлении Винницы баллистическую ракету повышенной дальности

В ночь на вторник, 20 января, Россия запустила баллистическую ракету в направлении Винницы. Воздушные Силы Украины сообщили о применении баллистического вооружения, а мониторинговые каналы предположили, что речь идет о ракете типа Искандер-И.
Что на данный момент известно о ракете Искандер-И — мы собрали информацию из открытых источников.
Искандер-И — что известно об ударе по Виннице в ночь на 20 января
По оценкам аналитиков, дальность полета ракеты, которая летела в направлении Винницы, могла составлять около 600 километров. Поэтому делать выводы об использовании принципиально нового вооружения пока рано.
Ракета двигалась на высотах, характерных именно для Искандеров.
Информации о взрывах после атаки не поступало, а точные данные относительно дальности полета в настоящее время уточняются.
Наиболее вероятно, Россия запустила Искандер с расширенной дальностью поражения или оружие, схожее по характеристикам.
Искандер-И или Искандер-1000: вероятные характеристики по данным из открытых источников
Так называемый Искандер-И или Искандер-1000 — вероятно новая модификация российской баллистической ракеты, созданной на основе комплекса Искандер.
Собранные нами данные происходят из публикаций СМИ и не имеют официального подтверждения.
Что подразумевают под Искандером-И или Искандером-1000
Под названием Искандер-И обычно понимают модернизированный вариант баллистической ракеты семейства 9М723, которая используется в комплексе Искандер-М.
Главное отличие — существенно увеличенная дальность поражения, которая, по оценкам, может достигать около 1000 км, а это почти в два раза больше, чем у стандартной версии.
Вероятные характеристики (по данным открытых источников)
- Дальность полета: ориентировочно 1000 км, по некоторым оценкам — до 1200–1300 км.
- Топливо: увеличенный объем твердого топлива — примерно на 10–15 % по сравнению с ракетой 9М723.
- Скорость: до примерно 3100 м/с.
- Траектория: квазибаллистический полет с подъемом на высоту около 120–130 км.
- Система наведения: модернизированное управление с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
- Боевое оснащение: обычные боевые части — осколочно-фугасные, кассетные.
Данная информация об Искандере-И основана на открытых источниках и отражает аналитические предположения, а не реальное положение дел.
