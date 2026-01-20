Искандер-И: Россия запустила в направлении Винницы баллистическую ракету повышенной дальности

В ночь на вторник, 20 января, Россия запустила баллистическую ракету в направлении Винницы. Воздушные Силы Украины сообщили о применении баллистического вооружения, а мониторинговые каналы предположили, что речь идет о ракете типа Искандер-И.

Что на данный момент известно о ракете Искандер-И — мы собрали информацию из открытых источников.

Искандер-И — что известно об ударе по Виннице в ночь на 20 января

По оценкам аналитиков, дальность полета ракеты, которая летела в направлении Винницы, могла составлять около 600 километров. Поэтому делать выводы об использовании принципиально нового вооружения пока рано.

Ракета двигалась на высотах, характерных именно для Искандеров.

Информации о взрывах после атаки не поступало, а точные данные относительно дальности полета в настоящее время уточняются.

Наиболее вероятно, Россия запустила Искандер с расширенной дальностью поражения или оружие, схожее по характеристикам.

Искандер-И или Искандер-1000: вероятные характеристики по данным из открытых источников

Так называемый Искандер-И или Искандер-1000 — вероятно новая модификация российской баллистической ракеты, созданной на основе комплекса Искандер.

Собранные нами данные происходят из публикаций СМИ и не имеют официального подтверждения.

Что подразумевают под Искандером-И или Искандером-1000

Под названием Искандер-И обычно понимают модернизированный вариант баллистической ракеты семейства 9М723, которая используется в комплексе Искандер-М.

Главное отличие — существенно увеличенная дальность поражения, которая, по оценкам, может достигать около 1000 км, а это почти в два раза больше, чем у стандартной версии.

Вероятные характеристики (по данным открытых источников)

Дальность полета: ориентировочно 1000 км, по некоторым оценкам — до 1200–1300 км.

Топливо: увеличенный объем твердого топлива — примерно на 10–15 % по сравнению с ракетой 9М723.

Скорость: до примерно 3100 м/с.

Траектория: квазибаллистический полет с подъемом на высоту около 120–130 км.

Система наведения: модернизированное управление с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Боевое оснащение: обычные боевые части — осколочно-фугасные, кассетные.

Данная информация об Искандере-И основана на открытых источниках и отражает аналитические предположения, а не реальное положение дел.

Источник фото: Википедия.

