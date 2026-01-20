Для тебя Война в Украине

Искандер-И: Россия запустила в направлении Винницы баллистическую ракету повышенной дальности

Ольга Петухова, редактор сайта 20 января 2026, 11:15 2 мин.
искандер и характеристики

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь