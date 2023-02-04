Уничтожали Грузию, Сирию, а теперь и Украину: что известно о ракетах Искандер — характеристики и цена

Война заставляет нас каждый день узнавать новое, хотим мы этого или нет. Чтобы сохранить свою жизнь, необходимо знать, каким оружием нас обстреливают россияне и как от него уберечься. Сегодня мы расскажем о ракетах Искандер, их характеристиках, как работает ракета и о стоимости ракеты Искандер.

Что такое Искандер

Искандер — оперативно-тактический ракетный комплекс, разработанный в Москве. Есть на вооружении армии РФ и производится в настоящее время. По состоянию на 2020 год было известно о 140 единицах комплексов. Такие же ракетные комплексы имеют Беларусь, Армения и Алжир.

Основное назначение ракетного комплекса Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО, а также защищаемых ими объектов. Ракетные комплексы Искандер имеют модификации: Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Е.

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Сами же производители отмечают, что Искандер может являться средством доставки тактического ядерного оружия. Искандер может бить по объектам инфраструктуры, системам ПВО и ПРО, накоплению войск и техники, по артиллерии и кораблям.

Россияне применяли ракетные комплексы Искандер во время бомбардировок Грузии, Сирии, во время войн в Нагорном Карабахе, а также в войне России против Украины.

Характеристики баллистической ракеты Искандер

Дальность ракеты Искандер: 50–500 км.

Скорость баллистической ракеты Искандер: 2100 м/с.

Стартовый вес ракеты: 3800 кг.

Масса боевой части: 480 кг.

Длина: 7,3 м.

Диаметр: 920 мм.

Интервал между запусками: 1 минута.

Срок эксплуатации: десять лет, три года в полевых условиях.

Ракеты Искандер имеют специальную ядерную боевую часть мощностью до 50 килотонн.

Стоимость ракеты Искандер

Приблизительная стоимость ракеты Искандер — $3 млн. Только на ракеты типа Искандер Россия потратила более $2 млрд, нанося бомбардировки Украине.

Известно о расположении ракетных комплексов на территории России в Калининградской области. Там с 2016-го года на боевом дежурстве находятся комплексы Искандер-М.

По подсчетам министра обороны Украины Алексея Резникова, до 24 февраля 2022 года у России было 900 баллистических ракет типа Искандер, из которых по состоянию на январь 2023 года осталось 144. За прошлый год россиянам удалось изготовить 56 ракет Искандер.

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