Для тебя Война в Украине

Возвращение из СЗЧ до 20 сентября 2026: как подать рапорт и самому выбрать часть

Ольга Петухова, редактор сайта 10 сентября 2026, 16:00 2 мин.
возвращение с сзч до 20 сентября 2026

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