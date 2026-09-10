Возвращение из СЗЧ до 20 сентября 2026: как подать рапорт и самому выбрать часть

Самовольно оставить воинскую часть — уйти в так называемое СЗЧ — во время войны является крайне серьезным нарушением воинской дисциплины и законодательства.

Однако сейчас действует льготный период, когда военнослужащие могут добровольно вернуться на службу по упрощенной процедуре. Срок его действия истекает.

Что нужно знать о порядке возвращения и в чем особенность программы — читай в материале.

Добровольное возвращение из СЗЧ до 20 сентября 2026: особенности

Воспользоваться льготной программой возвращения из СЗЧ можно только до 20 сентября 2026 года включительно, но только если факт СЗЧ был официально зафиксирован не позднее 12 июня 2026 — указано на официальной странице Сухопутных войск Украины.

Для новых случаев СЗЧ, зафиксированных с 13 июня 2026, этот алгоритм не действует.

Главная особенность программы возвращения из СЗЧ — можно самостоятельно выбрать воинскую часть из утвержденного перечня.

То есть военнослужащий ВСУ может выбрать часть ВСУ, а военнослужащие других военных формирований — подразделение своей структуры. Также при подаче рапорта можно указать желаемую должность, направление службы и предыдущий опыт.

Рапорт можно подать через приложение Армия+, непосредственно в выбранную воинскую часть или через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ.

Одновременно разрешено подавать только один рапорт.

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Временный алгоритм возвращения из СЗЧ до 20 сентября 2026

В Армия+ нужно зайти в раздел рапортов, выбрать пункт возвращения на службу после СЗЧ, заполнить необходимые данные и подписать документ.

После подачи воинская часть имеет до семи дней на рассмотрение рапорта.

Если его согласуют, в Армия+ появляется статус: В пути, после чего военнослужащий имеет пять суток, чтобы прибыть в новую часть.

После зачисления денежное, продовольственное и другие виды обеспечения возобновят.

После 20 сентября 2026 года воспользоваться этой программой и самостоятельно выбрать воинскую часть будет невозможно.

Возвращаться придется уже в общем порядке.

А в нашем другом материале читай, как вернуться из СЗЧ в Азов.

Главное фото: Сухопутные войска Украины.

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