Для тебя Война в Украине

Залужный о пакете помощи от Британии: весомое усиление украинского ПВО

Марина Слизовская, редактор сайта 09 сентября 2026, 13:00 3 мин.
валерий залужный
Залужный рассказал о помощи Британии

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь