Залужный о пакете помощи от Британии: весомое усиление украинского ПВО

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о британском пакете помощи для усиления украинской ПВО стоимостью £100 млн, а также о поставках дронов и артиллерийских боеприпасов.

Во вторник, 8 сентября, Министерство обороны Великобритании сообщило о предоставлении зимнего пакета помощи Украине, в который, в частности, войдут ракеты-перехватчики для систем ПВО.

Валерий Залужный о зимнем пакете помощи от Британии

Валерий Залужный рассказал, что будет включать в себя зимний пакет помощи от Британии. По словам посла, Лондон выделяет £100 млн (более €116 млн) на усиление украинской противовоздушной обороны перед зимой 2026-2027.

Отмечается, что ключевой частью британской помощи станут ракеты-перехватчики для систем Patriot и других ПВО, которые должны поступить в Украину к началу зимы в рамках программы PURL.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это инициатива США и НАТО, целью которой является обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами НАТО поставок этого вооружения и оборудования американского производства.

Залужный подчеркнул, что новая помощь от Великобритании сейчас является “сверхважной”.

— Дефицитные во всем мире ракеты для систем Patriot — это усиление противовоздушной обороны, в котором критически нуждается Украина в свете наращивания россиянами ударов баллистикой, — заявил посол.

Также Залужный добавил, что ракеты для Patriot не решат проблему регулярных атак россиян, но они помогут защищать жизнь граждан и инфраструктуру, поэтому эта помощь является “весомым вкладом”.

Помимо усиления украинской ПВО перед зимой, Лондон также ускоряет поставки беспилотников. Из более чем 120 тыс. запланированных на 2026 год передали 25 тыс. беспилотников, рассказал посол.

Кроме того, Британия продолжит поставлять дальнобойные артиллерийские боеприпасы, профинансированные рядом государств, включая саму Британию: Германией, Данией, Литвой, Нидерландами, Норвегией и Швецией.

Валерий Залужный отметил, что россияне настроены исключительно на эскалацию ударов по Украине и противодействовать этому можно только совместными действиями союзников Киева. Он также поблагодарил правительство и народ Великобритании за поддержку перед сложной зимой.

7 сентября на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе украинская сторона передала перечень приоритетных потребностей для ПВО. 8 сентября состоялось уже 36-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, на котором партнеры Киева представили новые пакеты военной помощи.

Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал послом Украины в Великобритании весной 2024 года.

Фото: Валерій Залужний

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