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Как отключить экстренное оповещение ГСЧС на телефоне

Богдана Макалюк, журналист сайта 08 сентября 2026, 14:30 2 мин.
как выключить экстренные сообщения
Фото Pexels

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