Украинцы часто получают экстренные уведомления о воздушной тревоге. Этот звук громкий и неприятный, это правильно, ведь мы должны услышать о начале тревоги и пойти в укрытие. Но этот сигнал звучит и когда приходит сообщение об отбое тревоги.

Многим это мешает, они хотят убрать оповещение. Мы расскажем, как отключить экстренное оповещение от ГСЧС. Но прежде чем это сделать, подумай, что ты в случае отключения подвергаешь себя опасности.

Как отключить экстренное оповещение от ГСЧС на iPhone

Мы советуем не отключать экстренные оповещения в целях безопасности. Так ты можешь узнать об угрозе и пройти в укрытие, что может спасти тебе жизнь.

Если все же ты решил(-а) выключить экстренное оповещение от ГСЧС на iPhone, нужно перейти в настройки и выбрать раздел Уведомления.

Пролистать до самого низа и нажать на кнопку Экстренные оповещения. Также их можно и включить.

Если в этом разделе ты не нашел(-ла) эту функцию, найди раздел Объявлять уведомления — Срочные оповещения.

Как отключить экстренное оповещение ГСЧС на телефоне / 4 Фотографии

Как отключить экстренное оповещение от ГСЧС на Android

Чтобы, отключить экстренное оповещение от ГСЧС на Android, надо открыть настройки и выбрать раздел Пароли и безопасность или Звук и вибрация. Перейти к Экстренным уведомлениям и нажать на кнопку Чрезвычайные угрозы. Также их можно и включить.

Если у тебя другая версия Android, найди раздел Безопасность и экстренные ситуации — Оповещения о воздушных тревогах в Украине.

Как отключить экстренное оповещение ГСЧС на телефоне / 3 Фотографии

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