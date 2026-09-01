РФ массированно атаковала Киев и область: есть погибшие и повреждения железнодорожной инфраструктуры

Россия ночью массированно обстреляла Киев и Киевскую область ракетами и ударными дронами. В столице и области есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, предприятия и объекты железнодорожной инфраструктуры.

Обстрел Киева: что известно

По данным КГВА, в результате атаки на столицу погибли три человека. Еще пять получили ранения.

— В результате атаки, к сожалению, 8 человек погибли. Еще 7 человек получили ранения, среди них — 3 детей, сообщили в КМВА.

В Днепровском районе в результате удара произошло возгорание жилого дома. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

В то же время под удар попали железнодорожные объекты Киева. Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский сообщил о попадании по железнодорожному депо.

— Ночные удары баллистики по Киеву — прицельно по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам, — написал он.

По его словам, в результате удара погибли семь человек, шестеро из них были работниками железной дороги. Еще один сотрудник находится в больнице.

Перцовский также сообщил о значительных разрушениях на территории объекта. Рядом с депо полностью разрушен цех, а спасатели продолжают ликвидировать возгорания.

Читать по теме Обстрел Украины 31 августа: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые В ночь на 31 августа Россия атаковала Украину более 120 дронами.

Атака на Киевщину: есть погибший в Борисполе

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что Киевская область также подверглась массированной атаке российскими ракетами и ударными беспилотниками.

В Борисполе поврежден пятиэтажный жилой дом. На парковке рядом с ним загорелись автомобили, однако пожар уже ликвидировали.

— Пятьдесят человек эвакуированы. Необходимые службы на месте. Были также ушибы по предприятиям. Всего в городе четверо погибших и 13 пострадавших, — отметил чиновник.

Также повреждено предприятие. В результате атаки погиб один человек, еще один получил травмы.

— Враг снова целенаправленно бьет по гражданским объектам и жилым домам, — заявил Ткаченко.

На местах работают спасатели, медики и полицейские. Специалисты ликвидируют последствия атаки и фиксируют повреждения.

Главное фото: КГВА.

Напомним, 27 августа россияне совершили массированную атаку на Украину: под ударом были Киев, Запорожье, Одесса.

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