Для тебя Война в Украине

РФ массированно атаковала Киев и область: есть погибшие и повреждения железнодорожной инфраструктуры

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 сентября 2026, 10:10 2 мин.
Россия атаковала Киев баллистикой: под ударом оказалось железнодорожное депо

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