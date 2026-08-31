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Правительство готовит новые правила для транспорта во время длительных тревог: что предлагают

Юлия Хоменко, редактор сайта 31 августа 2026, 13:10 3 мин.
Длительные воздушные тревоги: как могут изменить работу транспорта
Фото Pexels

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