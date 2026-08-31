Правительство готовит новые правила для транспорта во время длительных тревог: что предлагают

В понедельник, 31 августа, правительство представит предложения по работе транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог. Речь, в частности, идет о работе железнодорожных вокзалов, движении поездов и организации перевозок в периоды повышенной опасности.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Николай Калашник.

Что планируют изменить в работе транспорта

Накануне Калашник провел оперативное совещание с командой «Укрзалізниці» во главе с Александром Перцовским, представителями КГГА и военного командования.

По словам министра, главным приоритетом остается безопасность пассажиров и работников. В то же время власти ищут решения, которые позволят не останавливать полностью транспортное сообщение страны во время длительных тревог.

— В первую очередь – безопасность людей. В то же время должны обеспечить стабильное движение поездов, которые соединяют всю страну. “Укрзалізниця” продолжает развивать системы мониторинга угроз и реагирования в координации с военными, — отметил Калашник.

Среди предложений — круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, а также недопущение одновременного прибытия поездов на соседние платформы.

Также планируют сократить время посадки и высадки пассажиров. Для этого, в частности, могут упростить процедуры контроля в случае повышенной угрозы.

Отдельно прорабатывается система оповещения, которая будет учитывать тип опасности.

— Отдельно работаем над дифференцированной системой оповещения в зависимости от типа угрозы и изменением режима комендантского часа в Киеве и области. Это необходимо для логистики, передвижения людей и работы экономики, — пояснил министр.

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Когда представят предложения

Ожидается, что наработанные решения представят в понедельник, 31 августа. По словам Калашника, это произойдет по инициативе премьер-министра Сергея Корецкого.

Министр подчеркнул, что все предложенные изменения согласовываются с военными.

Сейчас речь идет именно о наработанных предложениях. Окончательные решения относительно работы транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог должны принять после соответствующего согласования.

Что предшествовало

29 августа премьер-министр Сергей Корецкий доложил президенту Владимиру Зеленскому о подготовке мер для адаптации работы страны к новой тактике российских атак.

Среди прочего обсуждали изменения в работе предприятий и учреждений в зависимости от типа опасности, организацию логистики и транспорта, а также работу метро.

Новые подходы должны помочь обеспечить непрерывность важных процессов даже в случае длительных воздушных тревог, одновременно не снижая требований к безопасности людей.

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