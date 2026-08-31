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Уряд готує нові правила для транспорту під час тривалих тривог: що пропонують

Юлія Хоменко, редакторка сайту 31 Серпня 2026, 13:10 2 хв.
Тривалі повітряні тривоги: як можуть змінити роботу транспорту
Фото Pexels

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