Уряд готує нові правила для транспорту під час тривалих тривог: що пропонують

У понеділок, 31 серпня, уряд представить пропозиції щодо роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. Йдеться, зокрема, про роботу залізничних вокзалів, рух поїздів та організацію перевезень у періоди підвищеної небезпеки.

Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник.

Що планують змінити в роботі транспорту

Напередодні Калашник провів оперативну нараду з командою Укрзалізниці на чолі з Олександром Перцовським, представниками КМВА та військового командування.

За словами міністра, головним пріоритетом залишається безпека пасажирів і працівників. Водночас влада шукає рішення, які дозволять не зупиняти повністю транспортне сполучення країни під час тривалих тривог.

— Першочергово – безпека людей. Водночас маємо забезпечити стабільний рух поїздів, що зʼєднують всю країну. “Укрзалізниця” продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування в координації з військовими, — зазначив Калашник.

Серед пропозицій — цілодобова робота вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, а також уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи.

Також планують скоротити час посадки та висадки пасажирів. Для цього, зокрема, можуть спростити процедури контролю в разі підвищеної загрози.

Окремо опрацьовується система оповіщення, яка враховуватиме тип небезпеки.

— Окремо працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки, — пояснив міністр.

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Коли представлять пропозиції

Очікується, що напрацьовані рішення представлять у понеділок, 31 серпня. За словами Калашника, це відбудеться за ініціативою прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Міністр наголосив, що всі запропоновані зміни погоджують із військовими.

Наразі йдеться саме про напрацьовані пропозиції. Остаточні рішення щодо роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог мають ухвалити після відповідного погодження.

Що передувало

29 серпня прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів президенту Володимиру Зеленському про підготовку заходів для адаптації роботи країни до нової тактики російських атак.

Серед іншого обговорювали зміни в роботі підприємств та установ залежно від типу небезпеки, організацію логістики й транспорту, а також роботу метро.

Нові підходи мають допомогти забезпечити безперервність важливих процесів навіть у разі тривалих повітряних тривог, водночас не знижуючи вимог до безпеки людей.

Раніше українців попередили про те, що росіяни битимуть по великих ТЦ.

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