З Днем авіації України 2026: готові привітання для авіаторів і працівників галузі

Щороку в останню суботу серпня в Україні відзначають День авіації. Цього дня військові та цивільні авіатори, а також працівники авіаційної промисловості святкують своє професійне свято. У 2026 році День авіації відзначаємо сьогодні, 29 серпня.

У 1993 році тодішній президент Леонід Кравчук на підтримку ініціативи авіаторів ЗСУ, прикордонних військ, Національної гвардії та працівників авіаційної промисловості затвердив нове професійне свято в Україні — День авіації.

Якщо у вашому колі є працівники авіаційної галузі, пропонуємо привітати їх сьогодні теплими та щирими словами. Коротенькі привітання з Днем авіації своїми словами та у віршах — читай у нашому матеріалі.

29 серпня — День авіації: привітання

Вітаю з Днем авіації! Бажаю тобі міцного здоров’я, успіху в професії та безпечного неба! Нехай усі маршрути в твоєму житті ведуть до нових перемог!

***

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні день

Цивільної авіації.

Нехай завжди дорогою до щастя

Буде злітна смуга,

Хай обходять вас нещастя,

І не здолає туга!

***

З Днем авіації України! Вітаємо усіх, хто мужньо підіймається до небес та щодня дбає про нашу безпеку. Дякуємо за вашу відданість справі, за ваш професіоналізм та бажаємо вам легких злетів і м’яких посадок!

***

З Днем авіації сьогодні

Я вас вітаю від душі,

Хай підкоряються простори,

Красиві будуть віражі.

Бажаю в небі перемог,

І вильотів чудесних!

Хай збережуть вас від тривог

Всі ангели небесні!

З Днем авіації України! Вітаємо наших талановитих фахівців і бажаємо, щоб у житті було якомога менше турбулентності та лише правильний курс! Надійних людей поруч та чистого неба!

***

Височінь вас не лякає,

Швидкість – ваш робочий ритм,

Хай вас небо оберігає

І веде щасливий гімн!

***

З Днем авіації! У такий особливий день нехай небо відкриває нові горизонти і для тебе не буде жодних перешкод! Будуй сміливі плани на життя, підіймайся все вище і вище та впевнено продовжуй свій рух вперед! Ми пишаємося тобою і твоєю професією!

Раніше ми писали як привітати рідних та друзів з днем народження.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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