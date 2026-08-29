З Днем авіації України 2026: готові привітання для авіаторів і працівників галузі

Щороку в останню суботу серпня в Україні відзначають День авіації. Цього дня військові та цивільні авіатори, а також працівники авіаційної промисловості святкують своє професійне свято. У 2026 році День авіації відзначаємо сьогодні, 29 серпня.
У 1993 році тодішній президент Леонід Кравчук на підтримку ініціативи авіаторів ЗСУ, прикордонних військ, Національної гвардії та працівників авіаційної промисловості затвердив нове професійне свято в Україні — День авіації.
Якщо у вашому колі є працівники авіаційної галузі, пропонуємо привітати їх сьогодні теплими та щирими словами. Коротенькі привітання з Днем авіації своїми словами та у віршах — читай у нашому матеріалі.
29 серпня — День авіації: привітання
Вітаю з Днем авіації! Бажаю тобі міцного здоров’я, успіху в професії та безпечного неба! Нехай усі маршрути в твоєму житті ведуть до нових перемог!
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Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні день
Цивільної авіації.
Нехай завжди дорогою до щастя
Буде злітна смуга,
Хай обходять вас нещастя,
І не здолає туга!
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З Днем авіації України! Вітаємо усіх, хто мужньо підіймається до небес та щодня дбає про нашу безпеку. Дякуємо за вашу відданість справі, за ваш професіоналізм та бажаємо вам легких злетів і м’яких посадок!
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З Днем авіації сьогодні
Я вас вітаю від душі,
Хай підкоряються простори,
Красиві будуть віражі.
Бажаю в небі перемог,
І вильотів чудесних!
Хай збережуть вас від тривог
Всі ангели небесні!
З Днем авіації України! Вітаємо наших талановитих фахівців і бажаємо, щоб у житті було якомога менше турбулентності та лише правильний курс! Надійних людей поруч та чистого неба!
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Височінь вас не лякає,
Швидкість – ваш робочий ритм,
Хай вас небо оберігає
І веде щасливий гімн!
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З Днем авіації! У такий особливий день нехай небо відкриває нові горизонти і для тебе не буде жодних перешкод! Будуй сміливі плани на життя, підіймайся все вище і вище та впевнено продовжуй свій рух вперед! Ми пишаємося тобою і твоєю професією!
Раніше ми писали як привітати рідних та друзів з днем народження.
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
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