Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця

День народження — день, коли іменинник чи іменинниця отримує вітання від тих, хто його любить, цінує та пам’ятає. Рідні, близькі, друзі, колеги шукають у своєму серці щирі та пам’ятні слова для нього чи для неї. Ми допоможемо тобі в пошуках. Щирі та гарні привітання з днем народження своїми словами читай у нашому матеріалі.
Ми живемо в непростий час. Дні приносять і тривогу, і надію, і розпач, і віру, і боротьбу. Ми то плачем, то сміємося, то сумуємо, то радіємо. Бо це життя… Але ніхто не скасовував зворушливі зустрічі, моменти підтримки та привітання з радісними подіями. Ми живемо далі й боремось, попри все!
Хочеш більше гарних привітань для іменинників? Тримай ще привітання з днем народження у картинках, віршах і прозі.
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