Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця

День народження — день, коли іменинник чи іменинниця отримує вітання від тих, хто його любить, цінує та пам’ятає. Рідні, близькі, друзі, колеги шукають у своєму серці щирі та пам’ятні слова для нього чи для неї. Ми допоможемо тобі в пошуках. Щирі та гарні привітання з днем народження своїми словами читай у нашому матеріалі.

Ми живемо в непростий час. Дні приносять і тривогу, і надію, і розпач, і віру, і боротьбу. Ми то плачем, то сміємося, то сумуємо, то радіємо. Бо це життя… Але ніхто не скасовував зворушливі зустрічі, моменти підтримки та привітання з радісними подіями. Ми живемо далі й боремось, попри все!

Гарні привітання з днем народження своїми словами

З днем народження! Я з усього серця бажаю тобі, аби на твоєму шляху зустрічалися тільки щирі та люблячі люди, щоб ти завжди бачив нові ідеї, можливості та рішення! Відчувай себе сильним, міцним, впевненим і обов’язково щасливим – кожен день! Вір у себе і йди вперед.

Затишку в домі та тепла в серці. Бо така тепла, позитивна людина як ти мусить бути Щаслива. Нехай все погане забудеться, а хороше примножиться. Нехай прилітають в гості гарні вістки, позитивні думки, слова підтримки та любові. З днем народження!

Вітаю! Нехай твій життєвий корабель пливе без штилів і ураганів. Нехай у нього завжди буде улюблена пристань, де чекають всі, хто тебе люблять і цінують. Де ти можеш відчувати себе в безпеці та теплі. Мрій, живи, борись, перемагай, люби, кохай, плануй, радій. Нехай здоров’я та друзі ніколи не підводять тебе. Посміхайся новому дню і мирному небу.

З днем народження! Мирного неба, вірних друзів, здоров’я та успіху. Нехай в житті гірчить лиш чорний шоколад, а пахощі кави завжди можна розділити з тими, хто милі твоєму серцю. Нехай мрії та плани здійснюються, а успіх супроводжує по життю. Нехай у твої двері стукають тільки хороші люди, добрі вісті та цікаві події.

Вітаємо сьогодні, любимо завжди! Нехай твій дім пахне щастям. Нехай буде безліч приводів для радості. Натхнення і перемог на шляху до мрій. Здоров’я, любові, життєвої сили та енергії, всіх благ та удачі.

Прийміть щирі вітання! Бажаю вам щасливого сьогодні, радісного і мирного завтра, здійснення мрій та планів. Нехай доля пошле багато років у добробуті, здоров’ї та любові. Нехай всі щирі побажання, які вам адресують в цей день, збудуться. Пишаюсь знайомством з вами. Люблю та ціную.

Вітаю! Нехай твій дім наповнює щастя та тепло, твою душу – гармонія та спокій. У серці нехай живе кохання, у думках — позитив. Завжди роби правильний вибір в житті. Свіжих ідей та гарних людей. Твори, люби, смакуй життя.

З днем народження! Нехай мрії збуваються, плани втілюються в життя, друзі не підводять, кохання міцніє. Щастя тобі без кислинки, а доброта та радість ароматом розливається навколо. Перемог в житті та легкого польоту, спокою в душі та небі. Нехай люблять та цінують ті, хто милі твоєму серцю.

Нехай доля оточує теплими фарбами, а життєва стежка буде без перешкод. Щоб у сім’ї була згода та кохання, а кожен день починався із сонячного настрою та позитиву. Мрій, посміхайся, радій. Мої щирі вітання! З Днем народження!

Вітаю! Вдячний долі що познайомила мене з тобою. Такої світлої, теплої людини ніколи не буває багато. І саме тому до тебе так тягнуться люди. Бережи цей ореол теплоти, не розчаровуйся, нехай доля приносить тобі лиш добро та благодать. Нехай любов буде твоїм орієнтиром в житті. Здоров’я міцного та добробуту. Знай, моє плече завжди підтримає та стане поруч. З днем народження!

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