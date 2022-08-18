Гарні й приємні привітання з днем народження у картинках, віршах і прозі

Привітання з днем народження для того, кого любиш, колеги чи просто знайомих — це завжди про щирість і трішки про магію. Адже ми хочемо своїми словами надіслати людині сил, здоров’я, надихнути й підштовхнути до втілення мрій. Побажаннями ми підтримуємо кожного і показуємо, що нам не байдуже.

Пам’ятаєш те відчуття, коли з опівночі тобі вже “завалюють” месенджери й дзвінками змушують телефон танцювати весь день? Тож ми підготували для тебе найкращі привітання з днем народження у прозі, віршах і картинках на будь-який смак, щоб завжди мати вибір, як привітати когось. Тож зберігай посилання собі.

Привітання з днем народження у прозі

З днем народження! Бажаю отримувати задоволення від кожного дня і мати сотні причин для усмішки. Насолоджуйся усім, що робиш та май завжди щирих та добрих людей поруч. І мирного неба над головою!

Зараз також дивляться

Щиро вітаю з днем народження! Нехай здоров’я ніколи не турбує, а щастя чатує на кожному кроці життя. Легкого досягнення цілей і мрій. Живи своє найкраще життя! А ми тебе підтримуватимемо.

***

З днем твого народження! Від щирого серця бажаю щастя, удачі й міцного здоров’я. Нехай життя дарує багато подорожей і лише приємні сюрпризи. Нехай друзі й рідні завжди будуть поруч, а всі проблеми та незгоди підуть дуже далеко і ніколи не повертаються. Вір у себе та йди стрімко до своєї мрії.

Привітання з днем народження у картинках

Привітання з днем народження у віршах

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров’ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щира любов завітає в твій дім!

***

Я щиро з днем народження вітаю

Тебе в цей світлий і святковий день!

Сміється сонце й небеса сіяють,

А вітерець співа тобі пісень.

Нехай тебе заколисають зорі,

А рано-вранці збудить пташок спів,

Хай щастя буде — як краплин у морі,

А радості — як в полі колосків!

***

З днем народження, зі святом!

Бажаю радості багато,

Хай друзі в тебе будуть вірні,

А заробітки — лиш стабільні!

Щоб здоров’я було класним,

Небо над тобою ясним,

Побажання всі — здійсненні,

Мрії всі — благословенні!

***

Бажаю вам квітів та мирного неба,

Грошей та здоров’я ще більше, ніж треба.

Хай доля вам щастя багато дає,

Зозуля сто років життя накує.

Хай справдяться мрії, здійсняться дива,

Хай кругом від сміху іде голова,

Достатку – у будні, у свята – подарунків,

Гарних подій, доброти, поцілунків!

До речі, якщо у твоєї найріднішої скоро день народження чи інше свято. Ми також приготували ідеї подарунків для мами.