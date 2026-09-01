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З 1 вересня, з Днем знань! Привітання зі святом для вчителів і учнів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Вересня 2026, 10:35 4 хв.
вітання з днем знань
Привітання з Днем знань Фото Depositphotos

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