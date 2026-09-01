З 1 вересня, з Днем знань! Привітання зі святом для вчителів і учнів

Традиційно у перший день осені освітяни, батьки та школярі відзначають День знань.

Цього року свято вийде зовсім не таким, як раніше — але ми все одно маємо продовжувати жити та відчувати позитивні емоції. Діти прийдуть до шкіл, і День знань буде святкуватися.

Привітання з 1 вересня у віршах

Вітання з Днем знань 1 вересня для школярів

З Днем знань вітаю нині.

Цікавого навчання!

Щоб легко все вдавалось

І щоб було бажання.

Щоби були веселі

Перерви та уроки.

Щоби були простими

До знань всіх твої кроки.

***

Ось і літо промайнуло,

Школа кличе знову нас.

Щоб навчатися нового

Й пізнавати все навколо.

Хтось іде у перший клас,

Хтось — у випускний.

Хай всім в навчанні таланить,

Хай буде цінна кожна мить.

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

Вітання з Днем знань 1 вересня для вчителів

Вітаєм Вас з Днем знань,

І здійснень зичим бажань

Хай прийде достаток у Ваш дім,

Кохання та мир будуть в нім!

Хай Бог подарує здоров’я,

А учні вчаться з любов’ю!

***

З Днем знань вітаю вас сердечно!

Хай будуть всі слова доречні,

Хай однодумці поряд будуть,

Оточують хай мудрі люди.

Нехай знання допомагають,

На хід подій нехай впливають!

Бажаю світла та добра,

Хай вчитись хоче дітвора!

***

Вчителі! З Днем знань!

З осінньою порою.

Бажаю процвітання

З роботою непростою.

Любові, тепла, везіння,

Удачі без кордонів.

Посмішок, здивування,

Сяйва дитячих облич.

Чудес і натхнення,

Здоров’я на сто років.

Настрою, щастя,

Впевнених перемог!

Привітання з 1 вересня у прозі

Вітання з Днем знань для школярів

Сьогодні — перший день осені, День знань! Вітаю зі святом щиро та бажаю легких здобутків у навчанні, веселого та цікавого шкільного життя і такого багажу знань, з яким буде тобі під силу подолати будь-які труднощі!

З 1 вересня! Бажаю мати хист до навчання та цікавість до науки, аби легко давалися контрольні та оцінки винагороджували твої старання! Не забувай про відпочинок і не опускай рук при невдачах!

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День знань — це символ початку нового. Тож нехай новий рік для тебе розпочнеться зі здобутків та винагород, будь здоровим/здоровою та щасливим/щасливою, в хорошому колективі здобувай нові знання та відкривай нові враження про світ під час навчального процесу!

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Першокласнику в цей день бажаємо знайти свій вектор руху та з жагою кинутися в навчання! Нехай твій шлях у школі буде сповнений веселих пригод та цікавих історій, а навчання дається легко!

Вітання з Днем знань для вчителів

Від щирого серця вітаємо з початком нового навчального року, з Днем знань! Нехай цей рік принесе багато хороших новин, а діти дають можливість пишатися своєю працею. Нехай здоров’я не підводить, а терпіння та самовідданість праці ніколи не дають неприємностей!

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З 1 вересня, люба наша вчителько/любий наш вчителю! Ми вдячні за всі попередні уроки, які отримали на Ваших предметах та з нетерпінням чекаємо кожного наступного! Бажаємо добробуту, сімейного затишку, здоров’я та щоб робота ніколи не втомлювала!

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Вітаємо Вас з професійним святом — Днем знань! Бажаємо в новому навчальному році більше радощів та менше втоми від роботи. Аби учні ніколи не засмучували, а тільки давали привід пишатися ними та своїми успіхами. Дякуємо Вам за працю, самовідданість та терпіння. Бажаємо здійснення всіх мрій!

Зі святом 1 вересня картинки

Вікна підготували для тебе ще й яскраві листівки до Дня знань.

А як до нового навчального року підготуватися вчителям — про психологічні аспекти ми розповідали у матеріалі.

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