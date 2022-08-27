“Скоро 1 вересня. Як вчителям та батькам підготуватися до навчального року з дітьми в сучасних умовах?”

У таких умовах, в яких діти навчалися останні два з половиною роки — усі освітяни та школярі, студенти та батьки стали просто героями! Зараз ситуація ускладнилася у зв’язку з війною в Україні, тож формат навчання 2022 року залишається відкритим: чи доцільно відпускати дитину в офлайн-школу?

У будь-якому разі батькам та дітям потрібно бути готовими до нового навчального року. Аби для усіх нас процес навчання не став випробуванням для психіки, варто подумати про декілька речей та дотримуватися деяких рекомендацій.

Дитяча психологиня Світлана Ройз дала декілька порад виданню НВ. Ними ми ділимося з вами.

Немає “тупих” чи “невдах”

Варто розуміти, що літній “відкат” у знаннях є абсолютною нормою, до того ж — у наших реаліях. Цьогоріч ми не можемо спрогнозувати, скільки часу потрібно відвести на повторення матеріалу. Дітям важливо пояснити, щоб зняти їхню тривогу: все поступово пригадаємо.

Це саме стосується і письмових та читальних навичок дитини: багато хто відвик від ручки та книжки, тож може спостерігатися деяке погіршення почерку, техніки читання. Батькам важливо поблажливо ставитися до дітей та разом додатково займатися письмом і читати книги.

Головне — не забувати про відпочинок та давати м’язам дитячого тіла достатню кількість відпочинку.

Ще декілька порад: як повернути звичні навички дитини без травм для психіки?

Використовуйте картки зі словами, кросворди, загадки чи ігри зі словами, якщо у дитини є проблеми з орфографією.

Травматичний досвід ускладнює сприйняття абстрактних понять. Якщо школяру важко зрозуміти геометрію, тригонометрію, засвоїти тему з прийменниками — додайте до спільних занять моделювання 3D-об’єктів: пластилін, оригамі, ліплення, конструктор або ж спорт, гра на музичних інструментах.

Через стрес у всіх нас погіршилася довгострокова пам’ять: в таких випадках потрібно починати збільшувати навантаження, поступово збільшуючи обсяг інформації, обов’язково давати дитині рухливі заняття та час на відпочинок.

Цікавий факт: якщо дитина крутить щось у руках під час заняття, гойдається на стільці чи виконує інші однотонні рухи — це не свідчить про відволікання, а навпаки! Зазвичай так діти концентруються на матеріалі і краще його запам’ятовують.

За цей час діти звикли тримати телефон в руках. Забирати гаджети з їхнього життя повністю — погана ідея, тож краще подумати про те, як включити застосунки на телефоні в навчальний процес.

Емоційний фон та вибудова стосунків

Зараз абсолютно усім потрібно бути обізнаними в психологічній етиці та базових знаннях з ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). Дитина може зреагувати на різкий звук чи тригерні фото/відео/ілюстрації. Тому потрібно пам’ятати про безпеку, структуру навчання та підтримку.

Безпека є ключовим моментом у сьогоденні. Потрібно створювати її, як тільки це зараз можливо, аби кожна дитина мала змогу усамітнитися та відчути комфорт під час навчання, знала чіткі правила та не виходила за межі.

Структура є однією зі складових безпечного простору: розклад занять робить день передбачуваним, а це, своєю чергою, породжує відчуття контролю над своїм життям.

Підтримка єднає, дає відчуття того, що поруч із тобою завжди стоїть той, хто прийде тобі на допомогу. Можна починати заняття з об’єднувальних рухів чи пісень, започаткувати ритуали привітання та прощання.

Також потрібно заохочувати до навчання похвалою за результати та допомогою із проблемними моментами.

На що варто звернути увагу:

Наголошувати на іменах, датах, годинах — після пережитого стресу людина може губитися у часі та просторі, забувати імена. Нагадувати про біологічні потреби: поїсти, попити води, сходити до туалету, піти на відпочинок. Не давати практик із заплющеними очима — зараз діти та дорослі не заплющують очей, бо так вони втрачають контроль. Не просити дихати глибоко — глибоке дихання може провокувати сильніші емоційні прояви. Обов’язково обговорити все, що пов’язано з сиренами та укриттями.

Також важливим етапом у підготовці дитини до школи є її робоче місце. Особливо це важливо, якщо навчання проходитиме дистанційно, тоді батькам потрібно якісно обладнати навчальне місце вдома — як це зробити, ми розповідали раніше.

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