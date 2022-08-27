Поради

“Скоро 1 вересня. Як вчителям та батькам підготуватися до навчального року з дітьми в сучасних умовах?”

Відповідає
Світлана Ройз
Світлана Ройз

Дитяча сімейна психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Серпня 2022, 09:00
Як вчителям підготуватися до навчального року
Фото: Depositphotos, Unsplash

Поради

“Скоро 1 вересня. Як вчителям та батькам підготуватися до навчального року з дітьми в сучасних умовах?”
Відповідає
Світлана Ройз
Світлана Ройз
Дитяча сімейна психологиня

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“Скоро 1 вересня. Як вчителям та батькам підготуватися до навчального року з дітьми в сучасних умовах?”
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“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”
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