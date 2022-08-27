“Скоро 1 вересня. Як вчителям та батькам підготуватися до навчального року з дітьми в сучасних умовах?”

Дитяча сімейна психологиня
У таких умовах, в яких діти навчалися останні два з половиною роки — усі освітяни та школярі, студенти та батьки стали просто героями! Зараз ситуація ускладнилася у зв’язку з війною в Україні, тож формат навчання 2022 року залишається відкритим: чи доцільно відпускати дитину в офлайн-школу?
У будь-якому разі батькам та дітям потрібно бути готовими до нового навчального року. Аби для усіх нас процес навчання не став випробуванням для психіки, варто подумати про декілька речей та дотримуватися деяких рекомендацій.
Дитяча психологиня Світлана Ройз дала декілька порад виданню НВ. Ними ми ділимося з вами.
Варто розуміти, що літній “відкат” у знаннях є абсолютною нормою, до того ж — у наших реаліях. Цьогоріч ми не можемо спрогнозувати, скільки часу потрібно відвести на повторення матеріалу. Дітям важливо пояснити, щоб зняти їхню тривогу: все поступово пригадаємо.
Це саме стосується і письмових та читальних навичок дитини: багато хто відвик від ручки та книжки, тож може спостерігатися деяке погіршення почерку, техніки читання. Батькам важливо поблажливо ставитися до дітей та разом додатково займатися письмом і читати книги.
Головне — не забувати про відпочинок та давати м’язам дитячого тіла достатню кількість відпочинку.
Головне — не забувати про відпочинок та давати м’язам дитячого тіла достатню кількість відпочинку.
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Ще декілька порад: як повернути звичні навички дитини без травм для психіки?
Цікавий факт: якщо дитина крутить щось у руках під час заняття, гойдається на стільці чи виконує інші однотонні рухи — це не свідчить про відволікання, а навпаки! Зазвичай так діти концентруються на матеріалі і краще його запам’ятовують.
Цікавий факт: якщо дитина крутить щось у руках під час заняття, гойдається на стільці чи виконує інші однотонні рухи — це не свідчить про відволікання, а навпаки! Зазвичай так діти концентруються на матеріалі і краще його запам’ятовують.
Зараз абсолютно усім потрібно бути обізнаними в психологічній етиці та базових знаннях з ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). Дитина може зреагувати на різкий звук чи тригерні фото/відео/ілюстрації. Тому потрібно пам’ятати про безпеку, структуру навчання та підтримку.
Безпека є ключовим моментом у сьогоденні. Потрібно створювати її, як тільки це зараз можливо, аби кожна дитина мала змогу усамітнитися та відчути комфорт під час навчання, знала чіткі правила та не виходила за межі.
Структура є однією зі складових безпечного простору: розклад занять робить день передбачуваним, а це, своєю чергою, породжує відчуття контролю над своїм життям.
Підтримка єднає, дає відчуття того, що поруч із тобою завжди стоїть той, хто прийде тобі на допомогу. Можна починати заняття з об’єднувальних рухів чи пісень, започаткувати ритуали привітання та прощання.
Також потрібно заохочувати до навчання похвалою за результати та допомогою із проблемними моментами.
Також важливим етапом у підготовці дитини до школи є її робоче місце. Особливо це важливо, якщо навчання проходитиме дистанційно, тоді батькам потрібно якісно обладнати навчальне місце вдома — як це зробити, ми розповідали раніше.
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