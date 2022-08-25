1 вересня на носі, а школа нічого не повідомляє? Чому затримується підготовка до навчального року-2022

Вже за тиждень українські діти мають сісти за парти чи екрани гаджетів, щоб долучитися до навчального процесу. Утім, батьки скаржаться: осінь на носі, але про формат навчання досі нічого не відомо.

На важливі питання щодо початку навчального року-2022 в Україні в ефірі телемарафону відповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко.

Чи буде в дітей свято 1 вересня цього року?

Новий навчальний рік розпочинається 1 вересня, але у дещо незвичних для українців форматах через вторгнення Російської імперії на нашу землю.

Для тимчасово окупованих територій і територій підвищеної небезпеки освітній процес проходитиме в онлайн-режимі.

Для територій, скажімо, безпечних, де підготовленні укриття для учасників освітнього процесу, буде запроваджено офлайн-режим — аудиторний або змішана форма навчання (офлайн-режим з використанням технологій дистанційного навчання).

Коли буде відомо, як навчатиметься дитина у школі?

Я впевнений, що військові адміністрації, які мають погоджувати відкриття тієї чи іншої школи й запровадження офлайн-режиму, впораються з цим завданням до початку нового навчального року.

Зараз тривають інспекції шкіл щодо готовності розпочати навчальний процес саме у закладах освіти. Найперше — перевіряється наявність укриттів.

За нашою інформацією, близько 50% шкіл облаштовані укриттями. Ця цифра постійно зростає, ми це відслідковуємо. Відповідно до безпекової ситуації в регіоні, там буде запроваджене навчання.

Я переконаний, що 1 вересня навчання розпочнеться.

Чи проводиться навчання дітей, як поводитися під час повітряної тривоги?

Такі навчання ми рекомендували розпочати перед початком нового навчального року.

Ми навіть пропонували провести батьківські збори перед початком навчального року в укриттях, щоб батьки самостійно могли оцінити якість і надійність цього укриття й ухвалити рішення щодо форми навчання власної дитини.

Хто відповідає за безпеку дитини у школі? Чи мають право школи збирати підписи батьків про їхню персональну відповідальність за життя дитини під час навчання?

До нас доходять сигнали про те, що в різних регіонах збирають якісь підписи, але Міністерство освіти і науки таких вказівок і навіть рекомендацій не давало.

Відповідно до чинного законодавства, за безпеку і діяльність закладу освіти несе відповідальність засновник закладу освіти та його керівник.

Більше подробиць про навчальний рік-2022 дивись у відео:

А якщо ти з дитиною перебуваєш за кордоном, читай про освіту для українських школярів в Європі: в яку школу подаватися та яка відповідальність чекатиме на тих, хто не віддасть малюка до школи.

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