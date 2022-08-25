1 вересня на носі, а школа нічого не повідомляє? Чому затримується підготовка до навчального року-2022

Вже за тиждень українські діти мають сісти за парти чи екрани гаджетів, щоб долучитися до навчального процесу. Утім, батьки скаржаться: осінь на носі, але про формат навчання досі нічого не відомо.
На важливі питання щодо початку навчального року-2022 в Україні в ефірі телемарафону відповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко.
Новий навчальний рік розпочинається 1 вересня, але у дещо незвичних для українців форматах через вторгнення Російської імперії на нашу землю.
Я впевнений, що військові адміністрації, які мають погоджувати відкриття тієї чи іншої школи й запровадження офлайн-режиму, впораються з цим завданням до початку нового навчального року.
Зараз тривають інспекції шкіл щодо готовності розпочати навчальний процес саме у закладах освіти. Найперше — перевіряється наявність укриттів.
За нашою інформацією, близько 50% шкіл облаштовані укриттями. Ця цифра постійно зростає, ми це відслідковуємо. Відповідно до безпекової ситуації в регіоні, там буде запроваджене навчання.
Я переконаний, що 1 вересня навчання розпочнеться.
Я переконаний, що 1 вересня навчання розпочнеться.
Фото: Міносвіти/Facebook
Такі навчання ми рекомендували розпочати перед початком нового навчального року.
Ми навіть пропонували провести батьківські збори перед початком навчального року в укриттях, щоб батьки самостійно могли оцінити якість і надійність цього укриття й ухвалити рішення щодо форми навчання власної дитини.
До нас доходять сигнали про те, що в різних регіонах збирають якісь підписи, але Міністерство освіти і науки таких вказівок і навіть рекомендацій не давало.
Відповідно до чинного законодавства, за безпеку і діяльність закладу освіти несе відповідальність засновник закладу освіти та його керівник.
А якщо ти з дитиною перебуваєш за кордоном, читай про освіту для українських школярів в Європі: в яку школу подаватися та яка відповідальність чекатиме на тих, хто не віддасть малюка до школи.
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