Без піжами та зайвого на столі! Як організувати дистанційне навчання дітей

Навчання цього вересня розпочнеться у змішаному або дистанційному форматі. Для дітлахів важливо обладнати зручне місце для навчання вдома, і в цьому їм повинні допомогти батьки.
Кілька важливих порад для мамусь і татусів, як організувати дистанційне навчання вдома для дітей, підготували фахівці Проекту Кешер в Україні.
Головне, аби батьки змогли правильно підготувати дитину до дистанційного навчання та змотивувати її, а не нашкодити чи відбити бажання вчитися загалом. Адже часто діти відвідують школу не задля нових знань, а для спілкування з однолітками.
Тож коли така можливість зникає, дітей варто підтримувати, правильно заохочувати до навчання та допомагати у разі виникнення складнощів. У розмові варто використовувати такі мотиваційні регулятори:
Навіть якщо раніше дитина не мала проблем із самодисципліною та навчальним процесом, не варто всю відповідальність за організацію онлайн-навчання скидати на неї.
Навіть якщо раніше дитина не мала проблем із самодисципліною та навчальним процесом, не варто всю відповідальність за організацію онлайн-навчання скидати на неї.
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Дуже часто батьки стикаються з проблемою організації окремого місця для навчання дитини, адже потрібно виділити таку кімнату, до якої ніхто не заходитиме та в якій буде гарне освітлення. Вона має провітрюватися та містити зручні стіл та стілець.
Дитина не повинна вчитися в ліжку чи на кухні, розвалившись на кріслі. Це формує погану звичку та руйнує ритм і розклад дня, результатом чого стануть невтішні результати у навчанні.
По можливості, приберіть з поля зору все, що може відволікати від навчання: іграшки, гаджети, домашніх тварин тощо.
По можливості, приберіть з поля зору все, що може відволікати від навчання: іграшки, гаджети, домашніх тварин тощо.
Це складно зробити, якщо у вас невелика квартира, але, в будь-якому випадку, стіл і стілець, а також тишу на час занять можна буде забезпечити.
Якщо є така можливість, надайте дитині окремий гаджет для онлайн-відвідування уроків: ноутбук, комп’ютер, планшет чи телефон (але малі екрани нерекомендовані). Якщо такої можливості немає, у дитини має бути окремий акаунт для навчання на вашому пристрої.
Часом буває так, що діти в нових умовах порушують дисципліну та зривають уроки, відривають інших учнів, зухвало відповідають вчителям, або навпаки — малоактивні, не слухають, відволікаються на інші гаджети чи ігри.
Все це може бути результатом стресу для дитини та нових умов: деколи такі заняття стають нудними для учнів, бо у них навіть немає можливості спілкуватися з іншими дітьми.
Батькам важливо постійно проговорювати важливість навчання та самодисципліни, цікавитися шкільними досягненнями у вчителів та хвалити дитину за її здобутки.
Дитина повинна сама зрозуміти, що дистанційне навчання — це та саме школа, тільки в інших умовах.
Дитина повинна сама зрозуміти, що дистанційне навчання — це та саме школа, тільки в інших умовах.
Також ненав’язливо контролюйте навчальний процес. Деякі діти можуть ухилятися від навчання або виконання завдань, користуючись недостатньою компетенцією батьків. Вони можуть пояснювати це технічними проблемами, особливостями програм тощо.
Такі ситуації також мають місце, адже діти часто переймаються через свій зовнішній вигляд та коментарі інших людей. Не варто забувати про злі “жарти” дітлахів: один скриншот від однокласника здатен зруйнувати самооцінку дитини та надовго залишити дискомфорт після проведення уроку.
Перед початком онлайн-занять батькам варто проговорити з дитиною усі ці моменти.
Графіка: Валентина Бойко
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