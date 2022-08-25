Без піжами та зайвого на столі! Як організувати дистанційне навчання дітей

Навчання цього вересня розпочнеться у змішаному або дистанційному форматі. Для дітлахів важливо обладнати зручне місце для навчання вдома, і в цьому їм повинні допомогти батьки.

Кілька важливих порад для мамусь і татусів, як організувати дистанційне навчання вдома для дітей, підготували фахівці Проекту Кешер в Україні.

Як підготувати дитину до онлайн-навчання

Головне, аби батьки змогли правильно підготувати дитину до дистанційного навчання та змотивувати її, а не нашкодити чи відбити бажання вчитися загалом. Адже часто діти відвідують школу не задля нових знань, а для спілкування з однолітками.

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Тож коли така можливість зникає, дітей варто підтримувати, правильно заохочувати до навчання та допомагати у разі виникнення складнощів. У розмові варто використовувати такі мотиваційні регулятори:

Знання потрібні для здійснення мрії.

Знання роблять тебе самостійним/ою.

Знання допоможе тобі знайти своє місце в житті, своє покликання тощо.

Навіть якщо раніше дитина не мала проблем із самодисципліною та навчальним процесом, не варто всю відповідальність за організацію онлайн-навчання скидати на неї.

Як організувати навчальне місце

Дуже часто батьки стикаються з проблемою організації окремого місця для навчання дитини, адже потрібно виділити таку кімнату, до якої ніхто не заходитиме та в якій буде гарне освітлення. Вона має провітрюватися та містити зручні стіл та стілець.

Дитина не повинна вчитися в ліжку чи на кухні, розвалившись на кріслі. Це формує погану звичку та руйнує ритм і розклад дня, результатом чого стануть невтішні результати у навчанні.

По можливості, приберіть з поля зору все, що може відволікати від навчання: іграшки, гаджети, домашніх тварин тощо.

Це складно зробити, якщо у вас невелика квартира, але, в будь-якому випадку, стіл і стілець, а також тишу на час занять можна буде забезпечити.

Якщо є така можливість, надайте дитині окремий гаджет для онлайн-відвідування уроків: ноутбук, комп’ютер, планшет чи телефон (але малі екрани нерекомендовані). Якщо такої можливості немає, у дитини має бути окремий акаунт для навчання на вашому пристрої.

Дисципліна під час онлайн-навчання

Часом буває так, що діти в нових умовах порушують дисципліну та зривають уроки, відривають інших учнів, зухвало відповідають вчителям, або навпаки — малоактивні, не слухають, відволікаються на інші гаджети чи ігри.

Все це може бути результатом стресу для дитини та нових умов: деколи такі заняття стають нудними для учнів, бо у них навіть немає можливості спілкуватися з іншими дітьми.

Батькам важливо постійно проговорювати важливість навчання та самодисципліни, цікавитися шкільними досягненнями у вчителів та хвалити дитину за її здобутки.

Дитина повинна сама зрозуміти, що дистанційне навчання — це та саме школа, тільки в інших умовах.

Також ненав’язливо контролюйте навчальний процес. Деякі діти можуть ухилятися від навчання або виконання завдань, користуючись недостатньою компетенцією батьків. Вони можуть пояснювати це технічними проблемами, особливостями програм тощо.

Якщо дитина боїться камер

Такі ситуації також мають місце, адже діти часто переймаються через свій зовнішній вигляд та коментарі інших людей. Не варто забувати про злі “жарти” дітлахів: один скриншот від однокласника здатен зруйнувати самооцінку дитини та надовго залишити дискомфорт після проведення уроку.

Перед початком онлайн-занять батькам варто проговорити з дитиною усі ці моменти.

Поясніть норми етикету на онлайн-заняттях : сидіти там треба так само як і в школі, адже всі можуть тебе бачити через камеру.

: сидіти там треба так само як і в школі, адже всі можуть тебе бачити через камеру. Підготуйте одяг , який дитина буде вдягати на заняття: не варто займатися в піжамі чи домашньому одязі.

, який дитина буде вдягати на заняття: не варто займатися в піжамі чи домашньому одязі. Слідкуйте і за собою та іншими членами родини, що проживають разом із вами: часто на таких уроках може з’явитися мама у хатньому, або ж родинні сварки буде чутно під час відеоуроку. Такі ситуації можуть збентежити як дитину, так і її однокласників.

Загальні поради: як організувати дистанційне навчання

Регулярно спілкуйтеся з дитиною, цікавтеся її навчальним процесом, допомагайте із виконанням домашніх завдань та пояснюйте теми, якщо дитина не змогла розібратися з ними самотужки.

Якщо вашій дитині важко дається освоєння комп’ютера, сідайте та розбирайтеся в технологіях разом — не варто кидати дитину сам на сам у такий період.

Дозволяйте дитині частіше бачитися з друзями , проводьте з нею фізкультхвилинку та більше гуляйте, адже навчання за екраном сильно шкодить дитячому організму.

, проводьте з нею та адже навчання за екраном сильно шкодить дитячому організму. Підтримуйте дитину та не скупіться на ніжні слова й теплі обійми — дитяча психіка не в змозі впоратися зі стресом самотужки.

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