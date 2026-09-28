Темна матерія 2 сезон: коли дивитися нові серії та чим дивує продовження

2 сезон серіалу Темна матерія вже стартував на Apple TV. Прем’єра відбулася 28 серпня 2026 року, а загалом новий сезон складається з десяти епізодів.

Головне — творці одразу оприлюднили повний графік виходу, тому чекати серії можна щоп’ятниці аж до кінця жовтня.

Темна матерія 2 сезон: коли вийдуть всі серії

Нові епізоди виходять по одному щоп’ятниці. Перша частина завершилася на події, яка залишила Джейсона Дессена та його родину серед альтернативних реальностей, а тепер історія продовжується.

28 серпня 2026 року — 1 серія

4 вересня — 2

11 вересня — 3

18 вересня — 4

25 вересня — 5

2 жовтня — 6

9 жовтня — 7

16 жовтня — 8

23 жовтня — 9

30 жовтня — 10 серія, фінал сезону.

Про що Темна матерія 2 сезон

У центрі сюжету знову опиняється фізик Джейсон Дессен, якого грає Джоел Еджертон. Після подій першого сезону Джейсон, Даніела та їхня родина намагаються нарешті влаштувати спокійне життя у світі, який здається безпечним. Однак цей спокій швидко руйнується, а захоплення Джейсона загадковою Скринькою лише посилюється.

Паралельно Даніела дедалі більше сумнівається у тому, що відбувається навколо неї. Аманда та Райан об’єднуються, щоб знайти шлях додому, а Лейтон продовжує переслідувати власну ідею створення ідеального світу.

2 сезон, як і перший, поєднує наукову фантастику, трилер та історію про альтернативні версії життя. Але тепер героям доведеться не просто шукати шлях між світами, а й визначитися, яке з можливих життів — їхнє справжнє.

Темна матерія 2 сезон: актори

В серіал повернулися Джоел Еджертон у ролі Джейсона Дессена, Дженніфер Коннеллі у ролі Даніели, Аліс Брага у ролі Аманди та Джиммі Сімпсон — Раяна. Також у серіалі знімаються Дайо Окенії, Оукс Феглі та Аманда Брюґель.

За створення серіалу відповідає Блейк Крауч — автор однойменного роману, на якому заснована історія.

Цього разу він знову виступає і сценаристом, і виконавчим продюсером. Цікаво, що цього року оригінальний роман Темна матерія відзначає десять років від моменту виходу.

Темна матерія виходить щоп’ятниці, але можна пошукати фільм на будь-який день тижня в нашій добірці: Осінні фільми на вечір — 10 атмосферних стрічок про сильні почуття.

Джерело фото: скриншот із кадру трейлера.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!