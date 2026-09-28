Великий пласт роботи: Корецький розповів, як Україна підготувалася до зими

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив про те, що цього року Україна краще підготувалася до чергового зимового періоду в умовах війни, ніж торік. Затверджені плани ще не виконані повністю, однак вже проведено значний об’єм робіт.

Про це прем’єр розповів в інтерв’ю для телемарафону Єдині новини.

Як Україна підготувалася до зими 2026-2027

Корецький розповів, як Україна підготувалася до зими 2026-2027.

— Плани стійкості на момент їх затвердження були надамбіційними, і саме це дало змогу значно посилити систему навіть без повного їх виконання. Попри існуючі відставання, вважаю, що військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії, міністерства зробили великий пласт роботи. Дякую за це, — зазначив прем’єр.

За його словами, в Україні перед новим зимовим сезоном збудували більше генеруючих потужностей й більше критичних об’єктів забезпечили додатковим резервним живленням.

Крім того, критичні елементи інфраструктури отримали більше захисту й було збільшено резерв обладнання, запасних частин, а також кількість ремонтних бригад та техніки.

Українська влада звернулася до європейських партнерів щодо надання в допомогу їхніх служб із надзвичайних ситуацій, зокрема рятувальників із технікою, поінформував також Корецький.

Однак, голова уряду зауважив, що росіяни теж готуються до нової зими, зокрема посилюють атаки реактивними дронами та накопичують балістичні ракети.

Що мають зробити українці перед зимою 2026-2027

Сергій Корецький зазначає, що підготовка до опалювального сезону є спільною відповідальністю держави та громадян. Тому наразі мешканці будинків, ОСББ та ЖЕКи мають підготувати внутрішні електромережі та скористатися програмами підтримки енергонезалежності.

В інтерв’ю ТСН.Тиждень очільник Кабінету міністрів припустив, що у випадку перебоїв із теплопостачанням після атаки РФ люди будуть масово користуватися електрообігрівачами. Через це інфраструктура окремих будинків опиниться під сильними навантаженням.

— Генерація чи імпорт спрацюють, і до будинку електроенергія надійде. А далі ОСББ та ЖЕКи мають зайнятися своїм будинком: полагодити, відремонтувати, а можливо й замінити щитові, щоб вони не горіли. Треба мати резерв і запасні частини, бо це станеться, коли всі одночасно ввімкнуть пристрої опалення, — зауважив Корецький.

Також він закликав активніше використовувати державні програми для підвищення енергостійкості житла.

— Безумовно держава має головне зобов’язання по максимуму захистити, забезпечити і так далі. Але я щиро прошу і українців також не нехтувати цими пропозиціями й скористатись ними. Ну і ще є час перевірити свої ОСББ, свої ЖЕКи, спільні лічильники, щитові тощо, щоб мати резерв, запасні частини і бути готовими до різного розвитку подій, — підсумував Корецький.

Чи варто українцям виїжджати взимку 2026/27

Корецький зазначив, що рішення виїжджати взимку є крайністю, однак вже зараз соціальним службам та родичам треба подбати про людей маломобільних та з інвалідністю.

— Якщо людина живе, наприклад, на 16-му поверсі, і, наприклад, будуть відключення світла. Для чого потім, в цей момент, коли атаки, руйнування, є потреба ДСНС, фахівців приділяти увагу ліквідації наслідків, і ми будемо саме в той момент займатися людьми, які потребують додаткової уваги. Чому це не зробити сьогодні? Тому робимо, — сказав прем’єр в інтерв’ю.

Раніше ми повідомляли про те, що у Києві оновлюють дані про маломобільних жителів столиці на випадок надзвичайних ситуацій взимку.

Фото: Сергій Корецький

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