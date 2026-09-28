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Великий пласт роботи: Корецький розповів, як Україна підготувалася до зими

Марина Слизовська, редакторка сайту 28 Вересня 2026, 17:00 3 хв.
Корецький підготовка до зими

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