Серіал Американська історія жахів 13 сезон уже стартував: коли чекати нові серії

13 сезон Американської історії жахів уже стартував: прем’єра відбулася 24 вересня 2026 року на FX, і вже відомо, що в сезоні 13 епізодів.

Глядачам пропонують незвичний графік — спочатку випустили одразу три серії, а потім серіал виходитиме порціями аж до самого Гелловіна.

Що відомо про дату виходу серій серіалу Американська історія жахів 13 сезон, а також про сюжет, акторів і те, чим цей сезон відрізняється від попередніх — у матеріалі Вікон.

Американська історія жахів 13 сезон: графік виходу серій

У США нові епізоди 13 сезону Американської історії жахів виходять на FX/Hulu щочетверга.

Міжнародна прем’єра на Disney+ завжди відстає на день, тому для України орієнтуватися варто саме на міжнародний графік.

За офіційним графіком Disney+ серії виходять такими блоками:

25 вересня 2026 року — 1–3 серії

2 жовтня 2026 року — 4–6

9 жовтня 2026 року — 7–8

16 жовтня 2026 року — 9–10

23 жовтня 2026 року — 11–12

30 жовтня 2026 року — 13 серія, фінал сезону.

Кожен епізод триває приблизно по 30 хвилин. У міжнародних версіях Disney+ фінальний епізод вийде 30 жовтня, безпосередньо напередодні Гелловіну.

Американська історія жахів 13 сезон: актори

Головна особливість нового сезону — повертаються актори, які стали обличчями American Horror Story, і їх чимало:

Джессіка Ленґ

Сара Полсон

Еван Пітерс

Анджела Бассетт

Кеті Бейтс

Емма Робертс

Біллі Лурд

Габурі Сідібе

Леслі Гроссман

Френсіс Конрой

Джон Керролл Лінч

Джеймі Брюер

Джої Полларі

Пол Ентоні Келлі.

Також у сезоні з’являються нові для франшизи обличчя. Disney+ окремо називає Джої Полларі, Пола Ентоні Келлі та Джона Вотерса.

Особливо важливим стало повернення Джессіки Ленґ. Вона зіграла одразу кілька знакових персонажів франшизи в минулому, а у 13 сезоні знову пов’язана з ними. Сама акторка розповіла, що погодилася на повернення лише тому, що зможе зіграти своїх попередніх персонажів, а також натякнула на ще одну загадкову роль.

Водночас Аріана Ґранде, яку спочатку називали серед учасників сезону, не знімалася через проблеми з графіком.

Американська історія жахів 13 сезон: сюжет

Тут творці вирішили додати трохи ностальгії. У 13 сезоні повертаються персонажі та мотиви з різних попередніх сезонів, а центральне місце знову займає відьомський ковен.

При цьому це не просто продовження Coven, не звичайний перезапуск. Цього разу в центрі подій найяскравіші лиходії франшизи.

Офіційний опис FX також прямо говорить про повернення культових жахів із минулих сезонів і нові загрози.

Перші епізоди вже відкрили одну з основних сюжетних ліній. Бен Десото, якого грає Пол Ентоні Келлі, доглядає за тяжко хворим — загадковим клієнтом у розкішному пентхаусі. До історії поступово підключається Констанс Ленґдон, знайома глядачам ще з першого сезону Murder House.

Далі сюжет усі більше пов’язується з відьмами та давнім злом. Навіть назви наступних епізодів натякають на конфлікт, що поширюється, хоча творці навмисно не розкривають основну інтригу наперед.

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Джерело головного фото: скриншот із кадру трейлера.

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