Коли вийде 4 сезон Ззовні: що відомо про новий сезон популярного серіалу жахів

Серіал Ззовні вперше вийшов у 2022 році. Відтоді світ побачило вже три сезони. І саме після останнього він набув широкої всесвітньої популярності. Читай у матеріалі, коли вийде 4 сезон Ззовні та про що розповідає сам серіал.

Про що серіал Ззовні

Ззовні — це серіал у стилі жахів. Але глядачам він припав до душі, він тримає у напрузі кожну серію.

У серіалі йдеться про людей, які опинилися у маленькому містечку і не можуть вибратися з нього.

Героїв переслідують нічні істоти, які живуть десь у навколишньому лісі. Головним героєм є ветеран та самопризначений шериф міста Бойд Стівенс, якого грає зірка Загублених Гарольд Перріно.

Коли вийде четвертий сезон Ззовні: що відомо

Компанія MGM Plus офіційно продовжила серіал Ззовні на четвертий сезон, повідомляє Deadline.

Новий сезон складатиметься з 10 епізодів, робота над серіалом розпочнеться у Новій Шотландії у 2025 році, а вийде новий сезон у 2026 році.

— Наприкінці третього сезону наші герої починають розуміти, чому вони потрапили в пастку, але чи допоможе це розуміння їм втекти? І якщо так, то як? — каже виконавчий продюсер Джефф Пінкнер.

Тому творці шоу повідомляють, що новий четвертий сезон Ззовні буде початком нової подорожі. Але залишиться питання, чи приведе цей шлях всіх персонажів додому, чи заглибить їх ще у сильніший кошмар.

Мільйони фанатів у всьому світі чекають на продовження ще одного популярного серіалу. Читай, коли вийде п’ятий сезон Дивних див.

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