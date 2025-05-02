Когда выйдет 4 сезон Извне: что известно о новом сезоне популярного сериала ужасов

Сериал Извне впервые вышел в 2022 году. С тех пор мир увидели уже три сезона. И именно после последнего он приобрел широкую всемирную популярность. Читай в материале, когда выйдет 4 сезон Извне и о чем рассказывает сам сериал.

О чем сериал Извне

Извне — это сериал в стиле ужасов. Но зрителям он пришелся по душе, он держит в напряжении каждую серию.

В сериале идет речь о людях, которые оказались в маленьком городке и не могут выбраться из него.

Героев преследуют ночные существа, живущие где-то в окружающем лесу. Главным героем является ветеран и самоназначенный шериф города Бойд Стивенс, которого играет звезда Потерянных Гарольд Перрино.

Когда выйдет четвертый сезон Извне: что известно

Компания MGM Plus официально продлила сериал Извне на четвертый сезон, сообщает Deadline.

Новый сезон состоит из 10 эпизодов, работа над сериалом начнется в Новой Шотландии в 2025 году, а выйдет новый сезон в 2026 году.

— В конце третьего сезона наши герои начинают понимать, почему они попали в ловушку, но поможет ли это понимание сбежать? И если да, то как? — говорит исполнительный продюсер Джефф Пинкнер.

Поэтому создатели шоу сообщают, что новый четвертый сезон Извне станет началом нового путешествия. Но останется вопрос, приведет ли этот путь всех персонажей домой или углубит их еще в более сильный кошмар.

Миллионы фанатов во всем мире ждут продолжения еще одного популярного сериала. Читай, когда выйдет пятый сезон Очень странных дел.

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