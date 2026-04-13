Одиссея 2026: дата выхода самого ожидаемого фильма года от Кристофера Нолана

Оскароносный режиссёр Кристофер Нолан снимает следующую картину, которая может принести ему ещё больший успех. Нолан посягнул на Одиссею Гомера.

Ещё до премьеры лента стала одной из самых ожидаемых в 2026 году.

Читайте в материале, когда выйдет Одиссея 2026 и что известно о фильме.

Одиссея 2026: дата выхода

Студия Universal официально заявила, что Одиссея выйдет в кинотеатрах 17 июля 2026 года.

Новый фильм Кристофера Нолана Одиссея — это мифическая экшн-эпопея, снятая с использованием новейшей кинотехнологии IMAX.

Фильм рассказывает историю Одиссея, который после Троянской войны пытается вернуться домой, но его путь превращается в долгое путешествие через море, опасности, мифические испытания и человеческие трагедии.

Это первая крупная экранизация Одиссеи в столь масштабном формате.

Главную роль сыграет Мэтт Деймон, его уже даже показали в полном образе на первых кадрах фильма.

Среди других анонсированных актёров — не менее известные и талантливые личности: Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Лупита Нионго, Эллиот Пейдж и многие другие. Съёмки фильма запланированы на начало 2025 года.

Уникальность проекта — в масштабе и подходе: Нолан снимал в реальных локациях по всему миру — от Греции до Исландии — и стремился сделать миф максимально реалистичным, без чрезмерной компьютерной графики.

Первый официальный трейлер показывает море, войны, мифические образы и возвращение Одиссея домой. Атмосфера — типично нолановская: тёмная и эпическая.

Ожидания от премьеры Одиссеи 2026 огромны: билеты на некоторые IMAX-сеансы раскупали ещё за год до премьеры, а критики уже называют фильм потенциальным кинематографическим событием десятилетия.

