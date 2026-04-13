Одіссея 2026: дата виходу найбільш очікуваного фільму року від Крістофера Нолана

Оскароносний режисер Крістофер Нолан знімає наступну картину, яка може принести йому ще більший успіх. Нолан посягнув на Одіссею Гомера.

Вже до прем’єри стрічка стала однією із найбільш очікуваних у 2026 році.

Читай у матеріалі, коли вийде Одіссея 2026 та що відомо про фільм.

Одіссея 2026: дата виходу

Студія Universal офіційно заявила, що Одіссея вийде у кінотеатрах 17 липня 2026 року.

— Наступний фільм Крістофера Нолана Одіссея — це міфічна екшн-епопея, знята за допомогою новітньої кінотехнології IMAX.

Фільм розповідає історію Одіссея, який після Троянської війни намагається повернутися додому, але його шлях перетворюється на довгу подорож через море, небезпеки, міфічні випробування та людські трагедії.

Це перша велика екранізація Одіссеї в настільки масштабному форматі.

Головну роль зіграє Метт Деймон, його вже навіть показали в повному образі на перших кадрах фільму.

Серед інших анонсованих акторів не менш відомі та талановиті особистості: Роберт Паттінсон, Том Голланд, Зендея, Енн Гетевей, Шарліз Терон та Люпіта Ніонґо, Елліот Пейдж та багато інших. Знімання фільму заплановані на початок 2025 року.

Унікальність проєкту — у масштабі та підході: Нолан знімав у реальних локаціях по всьому світу від Греції до Ісландії та намагається зробити міф максимально реальним, без надмірної комп’ютерної графіки.

Перший офіційний трейлер показує море, війни, міфічні образи та повернення додому Одіссея. Атмосфера — типово ноланівська: темна та епічна.

Очікування від прем’єри Одисеї 2026 величезні: квитки на деякі IMAX-сеанси розкуповували ще за рік до прем’єри, а критики вже називають фільм потенційною “кіноподією десятиліття”.

