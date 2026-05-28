Коли вийде 9 сезон Новобранця: дата прем’єри, сюжет і чи повернуться головні герої

Прихильники Новобранця мають привід радіти: історія Джона Нолана ще точно не закінчується.

Серіал Новобранець (Новачок) офіційно продовжили на 9 сезон, і для фанатів це була не просто хороша новина, а й цілком логічний продюсерський крок.

Попри те, що шоу виходить із 2018 року, воно досі тримається в топах каналу й стабільно збирає сильні рейтинги. А це для поліцейського серіалу — майже рідкість.

Новобранець 9 сезон: дата виходу

Найголовніше: ABC уже офіційно підтвердив 9 сезон. Ба більше, канал настільки вірить у франшизу, що паралельно готує новий спін-офф Новобранець: Північ. Це означає, що Новобранець точно не збираються закривати найближчим часом.

Коли саме вийде 9 сезон, поки не оголосили, але дата виходу доволі прогнозована.

Останні три сезони стартували взимку — у січні або лютому. Восьмий сезон, наприклад, вийшов 6 січня 2026 року. Тому:

Найімовірніша дата виходу 9 сезону серіалу Новобранець — січень 2027 року.

Що буде далі в сюжеті — поки тримають у секреті, але серіал залишив достатньо зачіпок. Найбільше фанати чекають розвитку стосунків Люсі Чен і Тіма Бредфорда. Після всіх конфліктів і примирень глядачі вже буквально вимагають весілля.

Також серіал активно підводить Нолана до нового кар’єрного етапу — цілком можливо, у 9 сезоні він почне рухатися до посади капітана.

Окремо сценаристи, ймовірно, розвинуть тему корупції всередині системи, яку активно зачіпали в 8 сезоні.

Читати на тему Серіал Парочка слідчих 2 сезон: скільки епізодів має продовження детективу Що обіцяє другий сезон Парочки слідчих і які нові інтриги чекають на Софію та Павла.

Про що серіал Новобранець

Для тих, хто лише планує долучитися до перегляду серіалу, розкажемо, що Новобранець (Новачок) розповідає історію Джона Нолана — чоловіка, який у 40 років кардинально змінив життя і став новачком у поліції Лос-Анджелеса.

Головну роль уже багато років грає Натан Філліон, і саме на його харизмі великою мірою тримається успіх серіалу.

Цікаво, що шоу частково засноване на реальній історії офіцера LAPD Вільяма Норкросса, який прийшов у поліцію у 45 років.

За вісім сезонів серіал не просто вижив — він зміг постійно оновлювати сюжет і персонажів. Якщо перші сезони були більше про адаптацію Нолана до нової професії, то зараз історія вже перетворилася на масштабну франшизу з романтичними лініями, політичними конфліктами та великими кримінальними справами.

Але, якщо чесно, головний феномен Новобранця в тому, що він не намагається бути серйозною драмою.

Серіал балансує між екшеном, гумором, романтикою й людськими історіями — саме тому глядачі досі не втомилися від нього навіть після восьми сезонів.

Читай також про серіал Декстер 10 сезон: чи оживе серійний вбивця — дізнавайся більше про один з найбільш провокативних і заплутаних поліцейських серіалів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!