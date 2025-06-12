Декстер 10 сезон: чи оживе серійний вбивця — усе про сюжет, акторів і прем’єру

Серіал Декстер — історія про поліцейського, якого природній інстинкт примушує вбивати, а виховання — обирати у жертви лише убивць, які уникають законного покарання, лишається хітом переглядів от вже майже двадцять років.

І попри те, що в останньому епізоді головний герой ніби то був убитий, фанати не втрачають надії побачити його ще. Чи оживлять сценаристи популярний серіал і чи буде 10 сезон Декстера — ми зібрали для тебе усю актуальну інформацію.

Чи буде 10 сезон Декстера

У класичному розумінні продовження серіалу на десятий сезон не планується. Натомість творці пропонують глядачам новий виток подій, який сам тягне на цілий серіал.

Декстер: Воскресіння обіцяє бути логічним продовженням мінісеріалу Декстер: нова кров і, як запевняє шоураннер Клайд Філліпс, сюжетно цілком зрозумілим навіть тим глядачам, які не дивилися усіх попередніх частин.

Офіційно 10 сезон серіалу, тобто Декстер: Воскресіння, анонсували у Сан‑Дієго майже рік тому — 6 липня 2024 року. Зйомки стартували у січні 2025 року, і до червня мали завершитися. Наразі починається етап монтажу і продюсери вже визначилися із датою прем’єри:

Прем’єру серіалу Декстер: Воскресіння чекають 11 липня 2025 року на Paramount+. Почнеться показ із подвійного епізоду, після чого серіал буде виходити щотижня.

10 сезон Декстера: Воскресіння — сюжет і головна інтрига

У новому сезоні сценаристи оживляють Декстера — виявляється, він не загинув від руки свого сина Харрісона, а лише був поранений. У відчаї, що не може знайти сина, Декстер приїжджає до Нью-Йорка, де сподівається почати все спочатку, або хоча б знайти його слід.

Там доля зіштовхує його з новим персонажем — мільярдером Леоном Пратером. Ця людина має спотворену психіку, і головний герой бачить у Леоні відображення самого себе. Пратер запрошує його на вечірку для серійних вбивць…

Нові події розгортаються на тлі Нью-Йорка, де герою доведеться стикнутися з такими, як він, хижаками, і з самим собою — новим і, як і колись, небезпечним.

10 сезон Декстера: що відомо про акторський склад

Майкл С. Холл повертається до вже звичного йому акторського амплуа серійного вбивці, тут — без змін.

Серед запрошених зірок — Ума Турман, вона грає колишню офіцерку спецназу, яка очолює службу безпеки загадкового мультимільярдера Леона Пратера. Це чи не головна фігура в його оточенні, вона не просто охороняє, а є правою рукою свого боса.

Пітер Дінклейдж постане в ролі Леона Пратера — мільярдера, який виявиться одночасно спокусником і потенційним антагоністом головного героя.

Також у серіалі чекаємо на вже знайомі обличчя: Джек Олкотт у ролі сина серійного вбивці, Девід Заяс — детектив Батіста, давній друг Декстера, Джейм Ремар — в ролі батька Гаррі та внутрішнього я головного героя.

Серед нових персонажів: Нтаре Мваїне, Кадія Сараф, Домінік Фумуса, Емілія Суарез та інші.

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