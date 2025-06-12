Декстер 10 сезон: оживет ли серийный убийца — все о сюжете, актерах и премьере

Сериал Декстер — история о полицейском, которого природный инстинкт заставляет убивать, а воспитание — выбирать в жертвы только убийц, избегающих законного наказания, остается хитом пересмотров уже почти двадцать лет.

И несмотря на то, что в последнем эпизоде ​​главный герой был убит, фанаты не теряют надежды увидеть его еще. Оживят ли сценаристы популярный сериал и будет ли 10 сезон Декстера — мы собрали для тебя всю актуальную информацию.

Будет ли 10 сезон Декстера

В классическом понимании продления сериала на десятый сезон не планируется. Создатели предлагают зрителям новый виток событий, который сам тянет на целый сериал.

Декстер: Воскресение обещает быть логическим продолжением минисериала Декстер: новая кровь и, как уверяет шоураннер Клайд Филлипс, сюжетно вполне понятен даже тем зрителям, которые не смотрели всех предыдущих частей.

Официально 10 сезон сериала, то есть Декстер: Воскресение, анонсировали в Сан-Диего почти год назад — 6 июля 2024 года. Съемки стартовали в январе 2025 года, и к июню должны были завершиться. В настоящее время начинается этап монтажа и продюсеры уже определились с датой премьеры:

Премьеру сериала Декстер: Воскресения ждут 11 июля 2025 года на Paramount+. Начнется показ с двойного эпизода, после чего сериал будет выходить еженедельно.

10 сезон Декстера: Воскресение — сюжет и главная интрига

В новом сезоне сценаристы оживляют Декстера — оказывается, он не погиб от руки своего сына Харрисона, а был ранен. В отчаянии, что не может найти сына, Декстер приезжает в Нью-Йорк, где надеется начать все сначала или хотя бы найти его след.

Там судьба сталкивает его с новым персонажем — миллиардером Леоном Пратером. У этого человека искаженная психика, и главный герой видит в Леоне отражение самого себя. Пратер приглашает его на вечеринку для серийных убийц.

Новые события разворачиваются на фоне Нью-Йорка, где герою придется столкнуться с такими, как он, хищниками, и с самим собой — новым и, как и прежде, опасным.

10 сезон Декстера: что известно об актерском составе

Майкл С. Холл возвращается к уже привычному ему актерскому амплуа серийного убийцы, здесь — без изменений.

Среди приглашенных звезд — Ума Турман, она играет бывшего офицера спецназа, возглавляющую службу безопасности загадочного мультимиллиардера Леона Пратера. Это едва ли не главная фигура в его окружении, она не просто охраняет, а является правой рукой своего босса.

Питер Динклейдж предстанет в роли Леона Пратера — миллиардера, который окажется одновременно искусителем и потенциальным антагонистом главного героя.

Также в сериале ждем уже знакомые лица: Джек Олкотт в роли сына серийного убийцы, Дэвид Заяс — детектив Батиста, давний друг Декстера, Джейм Ремар — в роли отца Гарри и внутреннего голоса главного героя.

Среди новых персонажей: Нтаре Мваино, Кадия Сараф, Доминик Фумуса, Эмилия Суарез и другие.

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