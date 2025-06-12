Декстер 10 сезон: оживет ли серийный убийца — все о сюжете, актерах и премьере

Фото IMDb Сериал Декстер — история о полицейском, которого природный инстинкт заставляет убивать, а воспитание — выбирать в жертвы только убийц, избегающих законного наказания, остается хитом пересмотров уже почти двадцать лет. И несмотря на то, что в последнем эпизоде главный герой был убит, фанаты не теряют надежды увидеть его еще. Оживят ли сценаристы популярный сериал и будет ли 10 сезон Декстера — мы собрали для тебя всю актуальную информацию. Будет ли 10 сезон Декстера В классическом понимании продления сериала на десятый сезон не планируется. Создатели предлагают зрителям новый виток событий, который сам тянет на целый сериал.Декстер: Воскресение обещает быть логическим продолжением минисериала Декстер: новая кровь и, как уверяет шоураннер Клайд Филлипс, сюжетно вполне понятен даже тем зрителям, которые не смотрели всех предыдущих частей. Читать по теме Лучшие сериалы HBO, которые не оставят равнодушными Читай рейтинг топ-10 сериалов HBO с описанием, чем они покорили зрителей и почему стали культовыми – в материале Официально 10 сезон сериала, то есть Декстер: Воскресение, анонсировали в Сан-Диего почти год назад — 6 июля 2024 года. Съемки стартовали в январе 2025 года, и к июню должны были завершиться. В настоящее время начинается этап монтажа и продюсеры уже определились с датой премьеры: Премьеру сериала Декстер: Воскресения ждут 11 июля 2025 года на Paramount+. Начнется показ с двойного эпизода, после чего сериал будет выходить еженедельно. 10 сезон Декстера: Воскресение — сюжет и главная интрига В новом сезоне сценаристы оживляют Декстера — оказывается, он не погиб от руки своего сына Харрисона, а был ранен. В отчаянии, что не может найти сына, Декстер приезжает в Нью-Йорк, где надеется начать все сначала или хотя бы найти его след. Там судьба сталкивает его с новым персонажем — миллиардером Леоном Пратером. У этого человека искаженная психика, и главный герой видит в Леоне отражение самого себя. Пратер приглашает его на вечеринку для серийных убийц. Новые события разворачиваются на фоне Нью-Йорка, где герою придется столкнуться с такими, как он, хищниками, и с самим собой — новым и, как и прежде, опасным. 10 сезон Декстера: что известно об актерском составе Майкл С. Холл возвращается к уже привычному ему актерскому амплуа серийного убийцы, здесь — без изменений. Среди приглашенных звезд — Ума Турман, она играет бывшего офицера спецназа, возглавляющую службу безопасности загадочного мультимиллиардера Леона Пратера. Это едва ли не главная фигура в его окружении, она не просто охраняет, а является правой рукой своего босса. Питер Динклейдж предстанет в роли Леона Пратера — миллиардера, который окажется одновременно искусителем и потенциальным антагонистом главного героя. Также в сериале ждем уже знакомые лица: Джек Олкотт в роли сына серийного убийцы, Дэвид Заяс — детектив Батиста, давний друг Декстера, Джейм Ремар — в роли отца Гарри и внутреннего голоса главного героя. Среди новых персонажей: Нтаре Мваино, Кадия Сараф, Доминик Фумуса, Эмилия Суарез и другие. Узнай также, какие фильмы о маньяках основаны на реальных событиях, истории о всемирно известных преступлениях и малоизвестных случаях, которые стали хитами просмотров. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter