Женский врач. Новая жизнь 4: что известно о новом сезоне и когда выйдет

Начались съемки продолжения медицинского сериала Женский врач. Новая жизнь. В четвертом сезоне зрителей ожидают не только новые лица, но и новые правила. Кроме того, сериальная франшиза FILM.UA Group сменяет бродкастера и теперь будет выходить в эфире телеканала СТБ.

Рассказываем, что известно о 4 сезоне Женский врач. Новая жизнь.

Женский врач. Новая жизнь 4: когда выйдет

Телеканал СТБ и компания FILM.UA Group приступили к съемкам четвертого сезона Женского врача. Новая жизнь. Премьера намечена на 2027 год на телеканале СТБ.

Генеральная продюсер FILM.UA Group Ирина Костюк отметила, что для создателей сериала это большой переезд и теперь на СТБ сконцентрированы все их главные медицинские франшизы: Дежурный врач, Врачи и Женский врач. Новая жизнь.

Известно, что актер Андрей Исаенко вернется к роли главного героя Михаила Гончара. В продолжении медицинской драмы любители сериала увидят новую заведующую отделением — женщину из прошлого Гончара.

В команде врачей также появится военный хирург, который станет для главного героя соперником в профессиональной и личной жизни. Тем временем старые коварные персонажи и дальше будут заботиться лишь о собственных интересах, подвергая удару медицинское учреждение и его руководство.

– Это продолжение старой и любимой истории. Мы сохраняем главного персонажа, собственно женского врача – Михаила Гончара – он будет так же ходить на работу, воспитывать дочь Таню, будет иметь свои проблемы, радости и печали. В линейных ролях появятся и новые лица, – рассказала продюсер Елена Канишевская.

Женский врач Новая жизнь 4 на СТБ / 5 Фотографий

Актерский состав сериала Женский врач. Новая жизнь 4

Главные роли в четвертом сезоне исполнили: Андрей Исаенко, Зоряна Марченко, Андрей Фединчик, Евгений Ефремов, Надежда Левченко, Алексей Нагрудный, Александра Лютая, Надежда Хильская, Сергей Кисель, Иван Жилюк, Нина Набока и другие.

Режиссером-постановщиком стал Андрей Колесник.

Ранее мы рассказывали, сколько серий в сериале Врачи и будет ли продолжение медицинской драмы.

Фото: FILM.UA Group

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