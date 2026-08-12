Лікарі: сколько серий и будет ли продолжение медицинской драмы

Украинский сериал в жанре медицинской драмы Лікарі на телеканале СТБ уже успел полюбиться многим телезрителям. Эта искренняя телеистория является продолжением сериала Черговий лікар, но уже с обновленным актерским составом и другими декорациями. В настоящее время Лікарі состоят из 40 серий.

Читай, что известно об этом сериале и будет ли новый сезон — в нашем материале.

Лікарі 1 сезон: сколько серий

В первом сезоне медицинской драмы в общей сложности 16 серий. Премьера телешоу прошла 6 октября 2025 года. Показ последней серии сезона – 16 октября. Каждый эпизод длится около 45 минут.

В продолжении Чергового лікаря авторы сохранили лучшие компоненты предыдущего телешоу. Зрителей снова ожидали эмоциональные истории пациентов и их лучшие врачи, а также сложные ситуации, решаемые с несокрушимым оптимизмом.

Известно, что в съемках принимают участие настоящие медики и медицинские консультанты разных специализаций для правдоподобия операционных сцен.

– Лікарі – это больше, чем медицинский сериал. Это прежде всего истории о людях, которые лечат не только наши тела, но и души, — говорят создатели медицинской драмы.

Лікарі 2 сезон: сколько серий

Во втором сезоне телеистории 24 серии. Премьера второй части прошла 12 мая этого года. Последнюю серию показали зрителям 28 мая.

В новом сезоне ответственные медики продолжили спасать жизнь своих пациентов и делать то, что они умеют лучше всего.

Где можно посмотреть онлайн все серии сериала Лікарі

Все серии сериала можно посмотреть на официальной странице телеленты на сайте СТБ. Под каждой серией также есть анонс, кратко рассказывающий подробности нового эпизода без спойлеров.

Лікарі: будет ли 3 сезон

На сегодняшний день нет точной информации о съемках 3 сезона.

В предыдущих двух сезонах главные роли исполнили Томусяк Валентин (играет Максима Хмару), Хрусталь Михаил (Дмитрий Алексеенко), Кукуюк Михаил (Тарас Макаренко), Романов Михаил (Иван Ковалюк), Панкова Александра (Леся Сова), Хорольская Екатерина (Ульяна Герасименко), Кургинян Лючия (Кристина Шульга) и другие.

Режиссерами телешоу являются Сергей Сотниченко и Сергей Толкушкин.

Ранее мы сообщали о том, что телеканал ICTV2 показал первые кадры сериала Швидкарі. 12-серийный проект должен выйти на экраны осенью.

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