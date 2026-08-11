Дом Дракона 4 сезон: сколько будет серий в финале

Третий сезон фэнтезийного сериала Дом Дракона ожидаемо закончился на интереснейшем этапе гражданской войны Таргариенов. Пока поклонники вымышленной Вселенной Вестероса обдумывают последние события сериала, авторы популярного телешоу уже активно готовятся к съемкам четвертого сезона.

Читай, что известно о финальном сезоне Дома Дракона и сколько будет серий — в нашем материале.

Дом Дракона 4: сколько серий

Четвертый сезон сериала Дом Дракона, который завершит историю Рейниры Таргариен и ее сводных братьев, будет предварительно иметь уже стандартные восемь серий.

Ранее писатель Джордж Мартин, на книге Пламя и кровь которого основана Вселенной сериала, считал, что понадобится четыре сезона по 10 эпизодов каждый, чтобы раскрыть сюжетную линию его книги.

В первой части истории о борьбе за власть между Таргариенами и Гайтаверами действительно было 10 серий, но следующие две части — уже по восемь. Известно, что шоуранер Райан Кондал ожидает, что такое количество эпизодов сохранится до финала Дома Дракона.

Большинство эпизодов третьего сезона длилось около 1 часа, вероятно, что серии такой длины ожидают зрителей и в заключительной части телешоу.

На данный момент создатели этого фэнтези завершили первые черновики сценариев последнего сезона. Победитель борьбы за Железный трон ожидаемо станет известен лишь в финале напряженной истории.

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Напомним, что сезоны телешоу традиционно выходят с перерывом в два года, первый – в 2022 году, второй – в 2024-м, третий – в 2026-м. Создатели объясняют такие промежутки между продолжением Дома Дракона длительным процессом постпродакшена из-за большого количества визуальных эффектов.

4 сезон Дома Дракона планируют показать в 2028 году, съемки должны начаться уже в следующем году, и они состоятся на территории нескольких стран. Точной даты выхода долгожданного финала никто не сообщает, но завершение истории гражданской войны Таргариенов обещают сделать грандиозным и зрелищным.

Ранее мы писали о том, что 3 сезон Дома Дракона установил рекорд на Rotten Tomatoes: 97% одобрения критиков.

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