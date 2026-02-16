Игра Престолов 9 сезон: стоит ли ждать продолжения культового сериала

По состоянию на февраль 2026 г. официальная позиция канала HBO остается неизменной: культовая фэнтези-сага Игра престолов завершилась на восьмом сезоне, и прямого продолжения основной истории пока не планируется. Читай в материале, будет Игра Престолов 9 сезон и стоит ли ее ожидать — в материале.

Игра Престолов 9 сезон: будет ли продолжение

Несмотря на многочисленные слухи и концепт-трейлеры от фанатов, активно распространяющихся в сети под названием 9 сезон, телеканал сосредоточил все ресурсы на расширении вселенной через приквелы и отдельные спинофы.

В 2026 году поклонникам творчества Джорджа Мартина не стоит ожидать возвращения знакомых героев в рамках девятого сезона, однако франшиза переживает новый пик активности благодаря другим проектам.

Читать по теме В Украине запретили 4 сезон Игры престолов и некоторые другие сериалы: в чем причина Какие сериалы запретили для показа в Украине?

Вселенная Игры Престолов: что известно о приквелах и спин-офах

Настоящим подарком для фанатов стал выход нового сериала под названием Рыцарь Семи Королевств, премьера которого состоялась 18 января 2026 года. Этот проект базируется на популярном цикле повестей Повести о Дунке и Эгге и рассказывает о приключениях рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга за столетие до событий оригинального сериала.

Первый сезон состоит из шести эпизодов и уже стал лидером просмотров на платформе, получив одобрительные отзывы о более камерной и человечной атмосфере по сравнению с масштабными баталиями Игры престолов.

Одним из самых больших разочарований для поклонников стал официальный отказ от разработки сериала-продолжения о Джоне Сноу. Исполнитель главной роли Кит Герингтон подтвердил, что проект, который долгое время считался потенциальным девятым сезоном, пока “положен на полку” из-за отсутствия достаточно крепкого сценария.

Тем не менее, HBO продолжает работу над другими направлениями: продолжается подготовка к выходу третьего сезона Дома Дракона, а в ранней разработке находятся новые идеи, среди которых потенциальная история о путешествиях Арье Старк к западу от Вестероса и анимационные проекты об экзотических уголках вселенной, таких как Эссос.

Таким образом, хотя Игра престолов как единое целое не получит 9 сезона в 2026 году, киновселенная Вестероса активно расширяется за счет новых форматов и временных промежутков.

Основная стратегия продюсеров теперь заключается не в продолжении завершенной истории, а в раскрытии легенд прошлого, что позволяет привлекать новую аудиторию и сохранять интерес к наследию Таргариенов и Старков.

Раньше мы писали, какие есть фильмы и сериалы, похожие на Игру Престолов — читай в материале и выбирай, что можно посмотреть в течение вечера.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!