Гра Престолів 9 сезон: чи варто чекати на продовження культового серіалу

Станом на лютий 2026 року офіційна позиція каналу HBO залишається незмінною: культова фентезі-сага Гра престолів завершилася на восьмому сезоні, і прямого продовження основної історії наразі не планується. Читай в матеріалі, чи буде Гра Престолів 9 сезон та чи варто на неї очікувати — в матеріалі.

Гра Престолів 9 сезон: чи буде продовження

Попри численні чутки та концепт-трейлери від фанатів, які активно поширюються в мережі під назвою 9 сезон, телеканал зосередив усі ресурси на розширенні всесвіту через приквели та окремі спінофи.

У 2026 році шанувальникам творчості Джорджа Мартіна не варто очікувати на повернення знайомих героїв у рамках дев’ятого сезону, проте франшиза переживає новий пік активності завдяки іншим проєктам.

Всесвіт Гри Престолів: що відомо про приквели та спін-офи

Справжнім подарунком для фанатів став вихід нового серіалу під назвою Лицар Семи Королівств, прем’єра якого відбулася 18 січня 2026 року. Цей проєкт базується на популярному циклі повістей Повісті про Дунка і Еґґа і розповідає про пригоди лицаря Дункана Високого та його зброєносця Еґґа за століття до подій оригінального серіалу.

Перший сезон складається з шести епізодів і вже став лідером переглядів на платформі, отримавши схвальні відгуки за більш камерну та людяну атмосферу порівняно з масштабними баталіями Гри престолів.

Одним із найбільших розчарувань для прихильників стала офіційна відмова від розробки серіалу-продовження про Джона Сноу. Виконавець головної ролі Кіт Герінгтон підтвердив, що проєкт, який тривалий час вважався потенційним дев’ятим сезоном, наразі “покладено на полицю” через відсутність достатньо міцного сценарію.

Тим не менш, HBO продовжує роботу над іншими напрямками: триває підготовка до виходу третього сезону Дому Дракона, а в ранній розробці перебувають нові ідеї, серед яких — потенційна історія про подорожі Ар’ї Старк на захід від Вестеросу та анімаційні проєкти про екзотичні куточки всесвіту, такі як Ессос.

Таким чином, хоча Гра престолів як єдине ціле не отримає 9 сезону у 2026 році, кіновсесвіт Вестеросу активно розширюється за рахунок нових форматів та часових проміжків.

Основна стратегія продюсерів тепер полягає не в продовженні завершеної історії, а в розкритті легенд минулого, що дозволяє залучати нову аудиторію та зберігати інтерес до спадщини Таргарієнів та Старків.

