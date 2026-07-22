Михайло Драпатий: що відомо про генерала, який став новим головкомом ЗСУ

Українське військо отримало нового очільника. Призначення генерал-майора Михайла Драпатого на посаду Головнокомандувача Збройних Сил України стало логічним завершенням його блискучого бойового шляху.

Людина, яка особисто йшла на штурм у 2014-му та рятувала тисячі життів у 2022-му, тепер бере на себе відповідальність за всю країну.

Хто такий Михайло Драпатий: бойовий офіцер із позивним Рубін

Михайло Драпатий це той самий командир із легендарного відео 2014 року. Тоді його БМП буквально перелетіла через барикаду проросійських бойовиків у Маріуполі. Але за цим ефектним кадром стоїть глибокий стратег та справжній батько для своїх солдатів.

Михайло Васильович народився 21 листопада 1982 року на Хмельниччині. Його шлях у війську розпочався з навчання у Харкові, а далі була служба в легендарній 72-й бригаді. Саме там гартувався його характер, який згодом зробив його одним із найавторитетніших генералів сучасності.

Михайло Драпатий біографія: від Кам’янця-Подільського до Генштабу

Якщо розглядати біографію Михайла Драпатого, то ми побачимо шлях людини, яка пройшла всі щаблі військової ієрархії. Він не був паркетним генералом.

У 2014 році, командуючи батальйоном, він вивів понад 260 бійців з Ізваринського котла під постійними обстрілами з території РФ. Це був подвиг, за який він отримав повагу не лише від керівництва, а й від кожного солдата.

Пізніше була служба на посаді командира 58-ї бригади, навчання в Національному університеті оборони та нагорода від британської королеви як найкращого випускника. Він брав участь у боях за Авдіївку та Бахмуту.

Саме він очолив угруповання Південь у березні 2022 року. Його підрозділи зупинили ворога на підступах до Кривого Рогу. Це була критична точка: якби росіяни прорвалися там, доля всього центру України могла бути іншою.

Далі було успішне командування угрупованням “Херсон” та звільнення правобережжя області. Це ще раз доводить, що генерал вміє перемагати не кількістю, а якістю та розумом. Його операції завжди вирізняються чіткістю та мінімізацією втрат.

Хто такий генерал Драпатий: нові виклики та посада Головкома

Останній рік був для Михайла Васильовича особливо інтенсивним. Він очолював ОТУ “Харків”, де зупинив ворожий наступ біля Вовчанська, а згодом керував на Луганському напрямку. У листопаді 2024-го він став командувачем Сухопутних військ, а пізніше — Об’єднаних сил.

Успіхи Михайла Драпатого:

Успішний прорив з оточення;

Зупинку ворога на стратегічних напрямках;

Досвід командування найважливішими угрупованнями військ;

Високу довіру серед особового складу та політичного керівництва.

Тепер, на посаді Головнокомандувача ЗСУ, Михайло Драпатий має реалізувати свій досвід у масштабах усієї держави. Михайло Драпатий — це людина, для якої честь офіцера і свобода країни завжди були на першому місці.

Нагадаємо, Сирський опублікував прощальний допис та залишив посаду.

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