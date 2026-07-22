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Михайло Драпатий: що відомо про генерала, який став новим головкомом ЗСУ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Липня 2026, 14:00 3 хв.
Драпатий біографія: хто такий новий головком ЗСУ
Фото Facebook

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