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Михаил Драпатый: что известно о генерале, который став новым главкомом ВСУ

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 июля 2026, 14:00 3 мин.
Драпатый биография: кто такой новый главком ВСУ
Фото Facebook

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