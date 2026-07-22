Михаил Драпатый: что известно о генерале, который став новым главкомом ВСУ

Украинское войско получило нового руководителя. Назначение генерал-майора Михаила Драпатого на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины стало логичным завершением его блестящего боевого пути.

Человек, который лично шел на штурм в 2014-м и спасал тысячи жизней в 2022-м, теперь берет на себя ответственность за всю страну.

Кто такой Михаил Драпатый: боевой офицер с позывным Рубин

Михаил Драпатый — это тот самый командир из легендарного видео 2014 года. Тогда его БМП буквально перелетела через баррикаду пророссийских боевиков в Мариуполе. Но за этим эффектным кадром стоит глубокий стратег и настоящий отец для своих солдат.

Михаил Васильевич родился 21 ноября 1982 года в Хмельницкой области. Его путь в армии начался с учебы в Харькове, а дальше была служба в легендарной 72-й бригаде. Именно там закалялся его характер, который впоследствии сделал его одним из самых авторитетных генералов современности.

Михаил Драпатый биография: от Каменца-Подольского до Генштаба

Если рассматривать биографию Михаила Драпатого, то мы увидим путь человека, который прошел все ступени военной иерархии. Он не был паркетным генералом.

В 2014 году, командуя батальоном, он вывел более 260 бойцов из Изваринского котла под постоянными обстрелами с территории РФ. Это был подвиг, за который он получил уважение не только от руководства, но и от каждого солдата.

Позже была служба в должности командира 58-й бригады, учеба в Национальном университете обороны и награда от британской королевы как лучшего выпускника. Он принимал участие в боях за Авдеевку и Бахмут.

Именно он возглавил группировку «Юг» в марте 2022 года. Его подразделения остановили врага на подступах к Кривому Рогу. Это была критическая точка: если бы россияне прорвались там, судьба всего центра Украины могла быть иной.

Дальше было успешное командование группировкой «Херсон» и освобождение правобережья области. Это еще раз доказывает, что генерал умеет побеждать не количеством, а качеством и умом. Его операции всегда отличаются четкостью и минимизацией потерь.

Читать по теме Драпатый – новый главком ВСУ: Зеленский назвал преемника Сырского Президент Владимир Зеленский сообщил, что Михаил Драпатый станет новым главкомом ВСУ.

Кто такой генерал Драпатый: новые вызовы и должность Главкома

Последний год был для Михаила Васильевича особенно интенсивным. Он возглавлял ОТГ «Харьков», где остановил вражеское наступление возле Волчанска, а затем руководил на Луганском направлении. В ноябре 2024-го он стал командующим Сухопутными войсками, а позже — Объединенными силами.

Успехи Михаила Драпатого:

Успешный прорыв из окружения;

Остановка врага на стратегических направлениях;

Опыт командования важнейшими группировками войск;

Высокое доверие среди личного состава и политического руководства.

Теперь, на должности Главнокомандующего ВСУ, Михаил Драпатый должен реализовать свой опыт в масштабах всего государства. Михаил Драпатый — это человек, для которого честь офицера и свобода страны всегда были на первом месте.

Напомним, Сырский опубликовал прощальный пост и покинул должность.

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