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Во Львове женщине остановили кровообращение, чтобы удалить проросшую в вены раковую опухоль печени

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 июля 2026, 12:00 2 мин.
Уникальная операция во Львове: пациентке с раком печени дали шанс на жизнь
Фото Pexels

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