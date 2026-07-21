Во Львове женщине остановили кровообращение, чтобы удалить проросшую в вены раковую опухоль печени

Во Львове медики выполнили одну из самых сложных операций на печени, во время которой пришлось полностью остановить кровообращение органа, чтобы удалить злокачественную опухоль.

Над вмешательством, которое длилось почти 13 часов, совместно работали специалисты Больницы Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова и Киевской городской клинической больницы №1.

Во Львове врачи провели уникальную операцию по удалению рака печени

К врачам обратилась 63-летняя жительница Львова с жалобами на боль в желудке. Во время ультразвукового исследования медики обнаружили подозрительное новообразование, а компьютерная томография подтвердила наличие холангиокарциномы — злокачественной опухоли желчных протоков — размером около восьми сантиметров.

Ситуацию значительно осложняло то, что новообразование проросло сразу в три печеночные вены и распространилось на нижнюю полую вену. При таких обстоятельствах провести стандартное удаление опухоли было невозможно, поэтому медики решили применить трансплантационные методики, которые используют только в самых сложных случаях.

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Для проведения операции во Львов пригласили команду опытных хирургов и анестезиологов из Киева. По словам хирурга Киевской городской клинической больницы №1 Евгения Трегуба, во время вмешательства врачи полностью отключили печень от кровообращения и охладили ее, после чего удалили опухоль и реконструировали пораженные сосуды. Лишь после этого кровоснабжение органа было восстановлено.

Как отмечают медики, такая операция была для пациентки единственной возможностью спасти жизнь, ведь других эффективных вариантов лечения при таком распространении опухоли не существовало. Подобные вмешательства с применением трансплантационных технологий выполняют в Украине лишь несколько раз в год.

После операции женщина уже проходит восстановление. Она призналась, что после постановки диагноза потеряла надежду на выздоровление, однако благодаря слаженной работе врачей получила шанс на жизнь.

В Первом медицинском объединении Львова подчеркнули, что совместная работа команд из разных городов позволяет выполнять операции, которые еще недавно считались невозможными, и помогать пациентам с самыми сложными онкологическими заболеваниями.

Напомним, ранее мы рассказывали историю хирурга, который шесть часов спасал раненого под завалами, используя вместо скальпеля кухонный нож.

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