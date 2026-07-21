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Тариф на воду в Киеве: увеличится стоимость 1 куба почти до 90 грн

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 июля 2026, 11:00 2 мин.
Тариф на воду в Киеве: почему коммунальщики предлагают поднять цену
Фото Pexels

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