Тариф на воду в Киеве: увеличится стоимость 1 куба почти до 90 грн

Столичные жители вскоре могут увидеть совсем другие цифры в своих квитанциях за коммуналку. Вопрос о том, сколько стоит 1 куб воды в Киеве, снова стал темой номер один, ведь Киевводоканал официально передал городским властям расчеты для существенного повышения цен. Об этом пишет РБК-Україна.

Разбираемся, за что именно придется платить больше и почему коммунальщики пошли на такой шаг.

Новый тариф на воду в Киеве: сколько будет стоить куб

В итоге за каждый использованный кубический метр горожанам придется отдавать 88,90 гривны. Для многих семей это будет означать увеличение ежемесячных расходов на несколько сотен гривен.

Чтобы понять, из чего складывается эта сумма, давайте разберем ее на составляющие. Согласно предоставленным расчетам, обновленный тариф на воду в Киеве будет выглядеть так:

Водоснабжение обойдется в 50,69 грн за 1 куб. м (напомним, что сейчас мы платим 16,16 грн).

Водоотведение (канализация) будет стоить 38,21 грн за 1 куб. м (вместо текущих 14,22 грн).

Так что, если местные власти дадут зеленый свет и утвердят этот новый тариф на воду, Киев перейдет на кардинально другие расценки.

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Тариф на воду в Киеве: какая цена сейчас

Несмотря на информацию о возможном повышении, новый тариф на воду в Киеве в размере почти 90 грн за кубометр пока не вводится. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что город не согласовал экономически обоснованный тариф, который рассчитало ЧАО АК Киевводоканал.

Стоимость 1 куба воды в Киеве (централизованное водоснабжение и водоотведение) составляет 63,79 грн за кубометр.

Именно этот тариф на воду в Киеве был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.

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