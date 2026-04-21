Тарифы на коммунальные услуги с 1 мая 2026 года: что стоит знать о ценах

С 1 мая 2026 года украинцев ждут определенные изменения в оплате жилищно-коммунальных услуг, обусловленные завершением отопительного сезона и сроком действия отдельных тарифных послаблений.

Тарифы на коммуналку с 1 мая 2026 года: сколько нужно платить за каждую услугу

Тарифы на электроэнергию с 1 мая 2026 года

Самыми ощутимыми нововведения станут для домохозяйств, использующих электричество для обогрева жилья. Как отмечает Фокус, до конца апреля для этой категории потребителей действует льготная ставка 2,64 грн за кВт·ч (при условии потребления до 2000 кВт·ч в месяц), однако уже с мая эта модель прекращает существование.

Все бытовые потребители, независимо от наличия электроотопления, перейдут на единый базовый тариф — 4,32 грн за кВт⋅час.

Впрочем, возможности для экономии остаются у владельцев многозонных счетчиков: при двухзонном учете ночной тариф (с 23:00 до 07:00) будет составлять 2,16 грн за кВт/ч, а владельцы трехзонных приборов в ночные часы будут платить только около 1,73 грн за кВт/ч.

Сколько платить за газ с 1 мая 2026 года

Ситуация с газоснабжением остается более прогнозируемой. Правительство и ГК “Нафтогаз Украины”, которая обеспечивает голубым топливом 98% населения, планируют сохранить действующую цену на уровне 7,96 грн за кубометр и после 1 мая.

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что по итогам переговоров фиксация стоимости газа для населения является критической задачей государства в этот сложный период. Несмотря на то, что срок действия годового плана Фиксированный формально истекает 30 апреля, ожидается его очередное продление.

В то же время, на рынке присутствуют другие поставщики, чьи предложения варьируются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, что позволяет потребителям выбирать наиболее выгодный вариант.

Тарифы с 1 мая 2026 года на водоснабжение

Что касается водоснабжения, то единого тарифа в Украине не существует — стоимость услуг определяется местными властями или НКРЭКУ в зависимости от населения в городе.

С 1 мая цены на воду в регионах останутся дифференцированными, отражая затраты конкретных водоканалов на очистку и доставку ресурса.

Самые высокие тарифы наблюдаются в городах Самар и Павлоград, тогда как в крупных областных центрах, таких как Киев, Львов или Харьков, цена за кубометр остается умеренной.

Ниже приведены подробные тарифы на водоснабжение и водоотвод (с НДС), которые будут действовать в разных городах Украины с 1 мая 2026:

Город Водоснабжение (грн/м³) Водоотвод (грн/м³) Белая Церковь 12,90 18,10 Винница 15,74 9,87 Днепр (КП “Днепропроводоканал”) 18,55 13,25 Дрогобыч 28,62 14,74 Житомир 18,26 19,27 Запорожье 17,80 10,56 Ивано-Франковск 12,95 15,29 Ирпень 12,40 19,70 Каменец-Подольский 17,89 14,90 Каменское 13,09 10,29 Киев 16,16 14,22 Краматорск 19,54 13,90 Кременчуг 14,30 17,50 Кривой Рог 15,97 15,39 Кропивницкий 25,21 20,76 Луцк 12,20 16,21 Львов 17,29 8,59 Николаев 17,53 16,51 Самар 56,89 46,73 Никополь 13,86 19,76 Одесса 14,93 14,37 Павлоград 39,42 14,24 Полтава 16,48 17,28 Ровно 16,68 15,91 Чернигов 15,56 15,34 Славянск 20,22 25,20 Суммы 15,98 16,66 Тернополь 17,58 19,11 Ужгород 26,52 16,34 Умань 34,16 23,34 Харьков 16,03 8,48 Херсон 15,78 15,78 Хмельницкий 14,17 13,22 Черкассы 13,84 13,80 Черновцы 17,91 9,99

Отметим, что приведенная статистика не содержит данных о стоимости водоснабжения в населенных пунктах, находящихся под временной оккупацией.

