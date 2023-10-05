Льготы на коммунальные услуги УБД: как получить и какие скидки предусмотрены для участников боевых действий

Многие мужественные и отважные герои и героини пошли защищать Украину после 24 февраля. Они каждый день рискуют жизнью, чтобы мы могли жить в свободном государстве.
В ответ государство пытается поддерживать и помогать участникам боевых действий (УБД) и членам их семей. Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты определили немалый перечень льгот.
В частности, на законодательном уровне предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. Какие льготы можно получить в 2023 году и как это сделать, рассказали специалисты Бесплатной правовой помощи.
На оплату коммунальных услуг предоставляется множество льгот для УБД и членов их семей. Здесь найдешь их перечень и объяснение.
Площадь жилья, на которую предоставляется скидка на отопление, составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждого человека, который постоянно проживает в доме и имеет льготу. Дополнительные льготные 10,5 кв.м. предусмотрены на семью.
Площадь жилья, на которую предоставляется скидка на отопление, составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждого человека, который постоянно проживает в доме и имеет льготу. Дополнительные льготные 10,5 кв.м. предусмотрены на семью.
Двойной размер нормативной отопительной площади — это 42 кв.м на каждого, кто имеет льготу, и дополнительные 21 кв. метр на других членов семьи.
Двойной размер нормативной отопительной площади — это 42 кв.м на каждого, кто имеет льготу, и дополнительные 21 кв. метр на других членов семьи.
Также в льготу входит первоочередной ремонт домов и квартир.
Также УБД получают льготы на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередную установку на льготных условиях квартирных телефонов.
Льготная оплата производится в размере 20% от стоимости основных тарифов и 50% — дополнительных работ. Абонементная плата за использование телефона устанавливается в размере 50% от действующих тарифов.
Чтобы получить соответствующие льготы на жилищно-коммунальные услуги, у тебя должен быть оформлен статус УБД. Если он есть, обратись в любой Пенсионный фонд Украины с написанными заявлениями.
Если нет времени на личный визит в сервисный центр Пенсионного фонда, заявления можно подать через:
На твердое горючее либо сжиженный газ можно получить льготы в монетизированной форме. Для этого подай сведения в Пенсионный фонд о банковском учреждении, куда государство будет перечислять тебе средства.
Также монетизированную выплату можно получать через отделение почтовой связи.
А как оформить льготы и субсидии через пенсионный фонд, мы рассказывали в материале.
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