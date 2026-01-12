Для тебя Экономия

Льготы для участников боевых действий — какие и кто получает

Виктория Мельник, журналист сайта 12 января 2026, 16:15 4 мин.
Льготы для участников боевых действий
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь