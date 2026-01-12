Льготы для участников боевых действий — какие и кто получает

С началом полномасштабной войны каста военнослужащих в Украине увеличилась. К сожалению, боевой опыт оставляет после себя ужасный привкус и неизлечимые травмы. Поэтому украинские военнослужащие имеют право оформить льготы.

Какие льготы предусмотрены для участников боевых действий, мы расскажем дальше.

Льготы УБД: какие предусмотрены

Льготы УБД вправе получать, собственно, военнослужащие, военные с инвалидностью, ветераны боевых действий.

Медицинские льготы:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

санаторно-курортное лечение или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины;

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени ухода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

Льготы на коммунальные услуги:

Участник боевых действий имеет право на льготы, покрывающие коммунальные услуги. К примеру:

75% скидки на квартирную плату в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

75% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.

участники боевых действий, получившие ранение, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов.

Также у участников боевых действий есть льготы на проезд в общественном транспорте.

Социальные и налоговые льготы для УБД

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общепита, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта;

внеочередное обслуживание учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

участникам боевых действий на территории других государств предоставляется преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.

Также государство поддерживает участников боевых действий и их детей при получении высшего образования.

Бесплатный участок земли для УБД

Участники боевых действий могут получить земельный участок для индивидуального домостроения, садоводства и огородничества. Впрочем, есть определенные ограничения по площади:

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 гектара;

для ведения садоводства — не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок) в селах — не более 0,25 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара.

Отметим, что получение такого участка возможно только после окончания военного положения.

Ранее мы также рассказывали о льготах на обучение УБД и их детей.

