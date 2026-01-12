Пільги для учасників бойових дій — які та хто отримує

З початком повномасштабної війни каста військовослужбовців в Україні збільшилася. На жаль, бойовий досвід залишає по собі жахливий присмак та невиліковні травми. Саме тому українські військовослужбовці мають право оформити пільги.

Які пільги, передбачені для учасників бойових дій, ми розповімо далі.

Пільги УБД: які передбачені

Пільги УБД мають право отримувати, власне, військовослужбовці, військові з інвалідністю, ветерани бойових дій.

Медичні пільги:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

санаторно-курортне лікування або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

Пільги на комунальні послуги:

Учасник бойових дій також має право на пільги, що покривають комунальні послуги. Наприклад:

75% знижки на квартирну плату в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

75% знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі коштом жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, — протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Також учасники бойових дій мають пільги на проїзд у громадському транспорті.

Соціальні та податкові пільги для УБД

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

учасникам бойових дій на території інших держав надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти й на курси для одержання відповідних професій.

Також держава підтримує учасників бойових дій та їхніх дітей при здобутті вищої освіти.

Безкоштовна ділянка землі для УБД

Учасники бойових дій можуть отримати земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Втім, є певні обмеження за площею:

для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара;

для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара;

для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара.

Зазначимо, що отримання такої ділянки можливе лише після закінчення воєнного стану.

Раніше ми також розповідали про пільги на навчання для УБД та їхніх дітей.

