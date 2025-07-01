Для тебе Освіта

Пільги на навчання для УБД та їхніх дітей: що передбачено та як скористатися

Діана Просяник, редакторка сайту 01 Липня 2025, 13:15
пільги для дітей убд
Фото Pexels

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