Пільги на навчання для УБД та їхніх дітей: що передбачено та як скористатися

Для військовослужбовців, які у складні часи стали на захист держави передбачено низку пільг та знижок, зокрема й на навчання. До того ж це стосується не лише тих учасників бойових дій, але і їхніх дітей. Однак пільги не нараховуються автоматично, їх доведеться оформлювати самостійно.

Більше про те, на яких умовах та на яку суму можна претендувати, розповіли у Facebook Одеського обласного ТЦК та СП.

Пільги на навчання для УБД та їхніх дітей: які пільги доступні

Пільги та знижки поширюються на навчання за денною формою навчання у державних закладах професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти.

Йдеться про такі категорії пільг:

навчання за кошти місцевого або державного бюджету;

пільгові довгострокові кредити на навчання;

соціальні стипендії;

забезпечення підручниками та доступ до інтернету в освітніх закладах на безоплатній основі;

пріоритетне поселення та безоплатне проживання у гуртожитках.

Як скористатися пільгою на безоплатне навчання

Для цього потрібно під час вступу повідомити приймальну комісію закладу про наявність пільги. Це необхідно для її внесення до державної бази. Надалі її врахують при складанні рейтингового списку вступників.

Далі тобі потрібно скласти вступні випробування або пройти співбесіду.

Пам’ятай, якщо не вдасться одразу вступити на бюджет — не варто засмучуватися. Учасники бойових дій та їхні діти можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця.

Про соціальні стипендії

Учасники бойових дій та їхні діти, які навчаються на бюджетній формі та не мають академічної заборгованості, мають право на соціальні стипендії.

Розміри щомісячних соціальних стипендій:

450 гривень для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

890 гривень для студентів закладів фахової передвищої освіти;

1180 гривень для студентів закладів вищої освіти та наукових установ.

Як оформити соціальну стипендію

Щоб оформити соціальну стипендію, необхідно звернутися з відповідною заявою до адміністрації навчального закладу.

До неї потрібно додати копію посвідчення учасника бойових дій. За умови, якщо посвідчення ще не оформлене, можна надати довідку про участь у бойових діях.

Як оформити довгостроковий пільговий кредит на освіту

Діти учасників бойових дій мають право на пільговий кредит на здобуття освіти. Його надають на термін 15 років під 3% річних. Кредит на навчання розбивають на 15 платежів. Звільнити від сплати кредиту та відсотків можуть дітей УБД з інвалідністю першої групи або ж якщо студент відпрацює три роки у сільській місцевості за здобутим фахом.

Лише кредит без відсотків оплачують ті, хто має одну дитину. Якщо ти маєш двох дітей, сплачується 75% кредиту. Якщо трьох — 50%. Спершу для отримання кредиту потрібно пройти вступні випробування у заклад вищої освіти та повідомити комісію про бажання отримати такий кредит.

Далі підписується угода із закладом освіти, після чого студент іде до банку.

Інші пільги для дітей УБД

Крім освіти та навчання, діти учасників бойових дій мають право на такі речі:

безкоштовне харчування у школах (коштом місцевого бюджету);

безкоштовний відпочинок у санаторіях раз на рік;

безкоштовне забезпечення підручниками;

зарахування чи переведення на бюджет у закладах вищої/професійної освіти;

безкоштовне проживання у гуртожитках за умови навчання на денній формі;

можливість отримати кредит або грант на вищу освіту.

Важливо знати, що пільги для дітей учасників бойових дій діють до досягнення 23 років. Або ж право на пільги можна втратити, якщо студента відраховують з ВНЗ.

До речі, ми розповідали, хто у 2025 році може втратити пільги УБД. Нагадаємо, що всі пільги для дітей УБД оформлюються у Пенсійному фонді.

Раніше ми розповідали, які пільги мають учасники бойових дій.

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