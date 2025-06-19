Хто може втратити пільги УБД у 2025 році та як подати заяву на продовження допомоги

Фото Pexels Учасники бойових дій мають повне моральне та юридичне право отримувати від держави, за яку вони воювали, особливі пільги. Чи зберігатимуться вони у новому році та хто може втратити пільги УБД у 2025-му — дізнайся з матеріалу. Хто може втратити пільги для УБД у 2025 На сторінці Пенсійного фонду України у Facebook повідомили, що учасникам бойових дій необхідно оновити свою інформацію в органах фонду, щоб не втратити пільги на комунальні послуги у 2025 році. Згідно з інформацією Пенсійного фонду, більшість громадян зі статусом учасника бойових дій автоматично продовжать отримувати раніше призначену допомогу на оплату комунальних послуг у 2025 році. Пільги нараховуються автоматично лише за умов, що не змінилися обставини, які впливають на їхнє призначення та розмір. Аби не втратити пільги, УБД доведеться повторно подати заяву у наступних випадках: зміна адреси проживання; зміна складу родини; зміна категорії пільговика; зміна переліку житлово-комунальних послуг. Пенсійний фонд пояснює, що у разі будь-яких змін, УБД-пільговик має подати нову заяву протягом 30 календарних днів. Щодо пільги на купівлю твердого палива, заяви потрібно подавати щороку. Читати на тему Медаль УБД за визнання подвигів ветеранів війни: як отримати і які пільги передбачає Дізнайся, що таке медаль УБД, хто її отримує і чи дає нагорода право на пільги. Як подати заяву, щоб не втратити пільги Якщо зазначені вище зміни все ж таки відбулися, аби не втратити пільги, УБД має звернутися до Пенсійного фонду для їхнього поновлення. Заявку можна подати такими способами: через пошту з документами; через сервісний центр ПФУ, подаючи заяву особисто; через портал електронних послуг Пенсійного фонду; через мобільний застосунок Дія з е-підписом. Читай також: автоцивілка для УБД 2025, чи потрібне страхування та на яких умовах. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: соціальні виплати Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter