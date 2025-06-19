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Хто може втратити пільги УБД у 2025 році та як подати заяву на продовження допомоги

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Червня 2025, 13:45
Хто може втратити пільги УБД у 2025 році та як подати заяву на продовження допомоги
Фото Pexels

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