Медаль УБД за визнання подвигів ветеранів війни: як отримати і які пільги передбачає

Медаль УБД — це відзнака за безпосередню участь у захисті України від російських окупантів. Видається кадровим військовим та добровольцям, які мають статус учасника бойових дій.
Розповідаємо про медаль, хто може її отримати і які пільги вона надає.
Медаль учасника бойових дій можуть отримати ветерани війни з відповідним статусом.
Відповідно до статті 5 Закону України Про статус ветеранів війни й гарантії їхнього соціального статусу, учасниками бойових дій є ті, хто брав участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі з’єднань, військових підрозділів, об’єднань усіх видів та родів військ Збройних сил України.
Медаль Ветеран війни вручається особам, що мають статус ветерана. Нагрудний знак може бути чотирьох видів, серед них:
Однак Постановою №302 від 12 травня 1994 року Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, було прийнято рішення, що Медаль Ветеран війни — учасник бойових дій є додатком до посвідчення УБД, а не окремою нагородою.
Однак Постановою №302 від 12 травня 1994 року Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, було прийнято рішення, що Медаль Ветеран війни — учасник бойових дій є додатком до посвідчення УБД, а не окремою нагородою.
Медаль УБД вкрита позолотою, а виготовлена зі спеціального сплаву. На медаль нанесено напис — Учасник бойових дій. Носять її на грудях праворуч.
Присуджують нагороду разом з посвідченням учасника бойових дій та присвоєнням відповідного статусу. Наявність медалі не є підставою для пільг, а лише доповненням до статусу УБД.
Стаття 12 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту встановлює низку пільг для учасників бойових дій з підтвердженим статусом:
Також учасники бойових дій мають право на позачергове обслуговування у закладах, що надають соціальні послуги з догляду, право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки на 14 календарних днів зі збереженням заробітної плати.
Учасник бойових дій також має право на повну або часткову оплату навчання коштом бюджету, пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, соціальні стипендії, безоплатне проживання у гуртожитку та інші пільги.
Учасник бойових дій також має право на повну або часткову оплату навчання коштом бюджету, пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, соціальні стипендії, безоплатне проживання у гуртожитку та інші пільги.
Діти учасників бойових дій теж отримують право на пільги під час здобуття фахової передвищої, вищої та професійної освіти у державних і комунальних закладах освіти.
Медаль до посвідчення УБД видають тим військовим, хто оформив відповідний статус. За це відповідальні уповноважені органи: Міністерства оборони та внутрішніх справ, Мінветеранів, Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та інші.
Підставою для оформлення посвідчення учасника бойових дій є документи, що підтверджують приналежність до збройних формувань, які брали чи беруть безпосередню участь у бойових діях.
Це витяги з наказів про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони.
На пільги мають право не лише військові, але і їхні дружини. Читай, які пільги передбачені дружинам учасників бойових дій.
Фото: скриншот з відео Фалеристика України. Медаль учасника бойових дій / Фалеристика України
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