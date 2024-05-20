Медаль УБД за визнання подвигів ветеранів війни: як отримати і які пільги передбачає

Медаль УБД — це відзнака за безпосередню участь у захисті України від російських окупантів. Видається кадровим військовим та добровольцям, які мають статус учасника бойових дій.

Розповідаємо про медаль, хто може її отримати і які пільги вона надає.

Медаль УБД: хто має право на отримання

Медаль учасника бойових дій можуть отримати ветерани війни з відповідним статусом.

Відповідно до статті 5 Закону України Про статус ветеранів війни й гарантії їхнього соціального статусу, учасниками бойових дій є ті, хто брав участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі з’єднань, військових підрозділів, об’єднань усіх видів та родів військ Збройних сил України.

Медаль Ветеран війни вручається особам, що мають статус ветерана. Нагрудний знак може бути чотирьох видів, серед них:

учасник бойових дій;

особа з інвалідністю;

учасник війни;

особливі заслуги.

Однак Постановою №302 від 12 травня 1994 року Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, було прийнято рішення, що Медаль Ветеран війни — учасник бойових дій є додатком до посвідчення УБД, а не окремою нагородою.

Медаль УБД вкрита позолотою, а виготовлена зі спеціального сплаву. На медаль нанесено напис — Учасник бойових дій. Носять її на грудях праворуч.

Пільги, які передбачає медаль учасника бойових дій

Присуджують нагороду разом з посвідченням учасника бойових дій та присвоєнням відповідного статусу. Наявність медалі не є підставою для пільг, а лише доповненням до статусу УБД.

Стаття 12 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту встановлює низку пільг для учасників бойових дій з підтвердженим статусом:

пільги на комунальні послуги: 75% знижка плати за користування житлом і 75% знижка на оплату комунальних послуг.

право на забезпечення житловою площею та першочергове відведення земельних ділянок під будівництво;

медичні пільги: безоплатне одержання лікарських засобів, безплатне зубопротезування, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, щорічне медичне обстеження, першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках тощо;

пільги на проїзд: 75% знижки вартості палива, безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, безплатний проїзд один раз на два роки залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом та інші.

Також учасники бойових дій мають право на позачергове обслуговування у закладах, що надають соціальні послуги з догляду, право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки на 14 календарних днів зі збереженням заробітної плати.

Учасник бойових дій також має право на повну або часткову оплату навчання коштом бюджету, пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, соціальні стипендії, безоплатне проживання у гуртожитку та інші пільги.

Діти учасників бойових дій теж отримують право на пільги під час здобуття фахової передвищої, вищої та професійної освіти у державних і комунальних закладах освіти.

Як отримати медаль УБД

Медаль до посвідчення УБД видають тим військовим, хто оформив відповідний статус. За це відповідальні уповноважені органи: Міністерства оборони та внутрішніх справ, Мінветеранів, Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та інші.

Підставою для оформлення посвідчення учасника бойових дій є документи, що підтверджують приналежність до збройних формувань, які брали чи беруть безпосередню участь у бойових діях.

Це витяги з наказів про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони.

На пільги мають право не лише військові, але і їхні дружини. Читай, які пільги передбачені дружинам учасників бойових дій.

Фото: скриншот з відео Фалеристика України. Медаль учасника бойових дій / Фалеристика України

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.