Які пільги має дружина учасника бойових дій: як ними скористатися

Учасники бойових дій та члени їхніх родин мають пільги. Читай детальніше, на які соціальні пільги можуть претендувати дружини учасників бойових дій та інші члени родини.

Які пільги має дружина учасника бойових дій у 2026

За ст. 3 Сімейного кодексу України, отримувати пільги чинних військовослужбовців мають право особи, що проживають разом, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки.

Тобто, на пільги учасників бойових дій можуть розраховувати такі члени родини військового/військової:

непрацездатні батьки;

дружина/чоловік;

спільні неповнолітні діти;

повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства (I та II група), або особами з інвалідністю I групи;

особа, що перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з учасником(-цею) бойових дій.

Дружина, чоловік або вищеперераховані члени родини військовослужбовця (військовослужбовиці) мають право на такі пільги в Україні за законом Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей:

Пільга на комунальні послуги. Для учасника(-ці) бойових дій знижка на комуналку — 75%. Для осіб з інвалідністю — знижка 100%. Щоб отримати пільгу, вкажи у довідці склад родини.

Оздоровлення та відпочинок дітей УБД (першочергові місця у дитячих оздоровчих таборах).

Право на переведення на бюджетну форму навчання на денній формі.

Право на безкоштовне чи пільгове проживання в гуртожитках дітей УБД, що навчаються у ВНЗ, ПТУ, інших закладах освіти на денній формі.

Діти учасників бойових дій мають право на першочергові місця у школах та дитячих садках за місцем проживання.

Діти-студенти учасників бойових дій за умови відсутності заборгованості мають право на соціальну стипендію.

Раніше ми розповідали про пільги на навчання для УБД та їхніх дітей.

