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Ворожий удар по Конотопу: через атаку дронів місто залишилося без світла та води

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 11 Червня 2026, 13:00 2 хв.
атака на конотоп
Фото ДСНС/Telegram

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