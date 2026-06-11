Ворожий удар по Конотопу: через атаку дронів місто залишилося без світла та води

У ніч проти 11 червня 2026 року російські окупаційні війська здійснили жорстоку повітряну атаку на місто Конотоп Сумської області, застосувавши ударні безпілотники.

Через близькість міста до державного кордону з країною-агресором час на реагування виявився мінімальним, і через швидке підлітання засобів ураження не всі люди встигли вчасно перейти до безпечних укриттів.

Через обстріли критичної інфраструктури місто знеструмлене та без води

Головний удар припав на об’єкти цивільної, транспортної та критичної інфраструктури міста. Як повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський, один із ворожих безпілотників поцілив безпосередньо у залізничне депо.

На робочому місці загинула працівниця компанії, жінка 1984 року народження. Ще четверо її колег-залізничників отримали поранення різного ступеня важкості.

Станом на ранок міський голова Конотопа Артем Семеніхін офіційно оголосив про повне завершення пошуково-рятувальної операції.

За оновленими даними мерії та Сумської обласної військової адміністрації, загальна кількість госпіталізованих постраждалих цивільних громадян зросла до чотирьох осіб — поранення та травми отримали дві жінки та двоє чоловіків.

Усі вони перебувають у лікарні, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості та тяжкий.

Усі госпіталізовані мають великі та глибокі термічні опіки рук, ніг, голови та всього тіла. Особливо важким є стан одного з постраждалих чоловіків, у якого діагностовано опіки 55% поверхні тіла.

Влада ухвалила рішення не розголошувати прізвища загиблої та поранених з етичних міркувань.

Окрім цього, на початку атаки уламкове поранення ноги отримала ще одна місцева мешканка, проте її травма виявилася легкою, і після надання першої медичної допомоги жінка була відпущена на амбулаторне лікування.

Перші влучання дронів зафіксували близько першої години ночі, а вже о сьомій ранку загарбники завдали повторного удару по інфраструктурних об’єктах, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа та була суттєво пошкоджена міська мережа газопостачання, через що частина житлових кварталів залишилася без газу.

Також зафіксовано значні руйнування приватних та багатоквартирних житлових будинків. Через значні руйнування енергетичних об’єктів Конотоп повністю залишився без електроенергії та централізованого водопостачання.

Наразі комунальні служби намагаються стабілізувати ситуацію, а подання води населенню здійснюється за суворо обмеженим графіком.

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