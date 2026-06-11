Для тебя Война в Украине

Вражеский удар по Конотопу: из-за атаки дронов город остался без света и воды

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 11 июня 2026, 13:00 2 мин.
атака на конотоп
Фото ДСНС/Telegram

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