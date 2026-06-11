Вражеский удар по Конотопу: из-за атаки дронов город остался без света и воды

В ночь на 11 июня 2026 года российские оккупационные войска совершили жестокую воздушную атаку на город Конотоп Сумской области, применив ударные беспилотники.

Из-за близости города к государственной границе со страной-агрессором время на реагирование оказалось минимальным, и из-за быстрого подлета средств поражения не все люди успели вовремя перейти в безопасные укрытия.

Из-за обстрелов критической инфраструктуры город обесточен и без воды

Главный удар пришелся на объекты гражданской, транспортной и критической инфраструктуры города. Как сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский, один из вражеских беспилотников попал прямо в железнодорожное депо.

На рабочем месте погибла работница компании, женщина 1984 года рождения. Еще четверо ее коллег-железнодорожников получили ранения разной степени тяжести.

По состоянию на утро городской глава Конотопа Артем Семенихин официально объявил о полном завершении поисково-спасательной операции.

По обновленным данным мэрии и Сумской областной военной администрации, общее количество госпитализированных пострадавших гражданских возросло до четырех человек — ранения и травмы получили две женщины и двое мужчин.

Все они находятся в больнице, медики оценивают их состояние как средней тяжести и тяжелое.

Все госпитализированные имеют большие и глубокие термические ожоги рук, ног, головы и всего тела. Особенно тяжелое состояние одного из пострадавших мужчин, у которого диагностированы ожоги 55% поверхности тела.

Власти приняли решение не разглашать фамилии погибшей и раненых по этическим соображениям.

Кроме того, в начале атаки осколочное ранение ноги получила еще одна местная жительница, однако ее травма оказалась легкой, и после оказания первой медицинской помощи женщина была отпущена на амбулаторное лечение.

Первые попадания дронов зафиксировали около часу ночи, а уже в семь утра захватчики нанесли повторный удар по инфраструктурным объектам, в результате чего вспыхнул масштабный пожар и была существенно повреждена городская сеть газоснабжения, из-за чего часть жилых кварталов осталась без газа.

Также зафиксированы значительные разрушения частных и многоквартирных жилых домов. Из-за значительных разрушений энергетических объектов Конотоп полностью остался без электроэнергии и централизованного водоснабжения.

Коммунальные службы пытаются стабилизировать ситуацию, а подача воды населению осуществляется по строго ограниченному графику.

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