Гид по Львову: куда сходить, где поесть, на что посмотреть

Львов влюбляет в себя с первого взгляда. Его старинные улочки, дома и площади, изысканные кафе и другие аутентичные заведения способны вдохновить и разбудить в душе романтику.

Между тем, если не знаешь, что действительно стоит внимания, то отдых может получиться не таким хорошим. Безусловно, людям, приехавшим впервые или недавно переехавшим во Львов, трудно сориентироваться, куда пойти, на что посмотреть и что поесть.

Чтобы не теряться и точно не пропустить хорошие заведения, мы подготовили для тебя небольшой путеводитель.

Он будет полезным туристам и местным, желающим поближе познакомиться с культурой и гастрокультурой города и просто хорошо провести время.

Куда сходить во Львове: небанальные достопримечательности

Лычаковское кладбище

Достаточно необычное место для туристической прогулки, однако оставить его без внимания невозможно. Находится на улице Мечникова.

Лычаковское кладбище — старейшее коммунальное кладбище города Льва и всей Европы. Далеко не везде встретишь кладбище, имеющее статус историко-культурного заповедника местного значения. И это вполне заслужено.

Там находятся скульптуры, памятники и рельефы, принадлежащие к художественным памятникам европейского значения. Самые старинные из них датируются 1787 годом.

Интересно посмотреть на многочисленные усыпальницы и часовни богатых семей благородного происхождения, восхищающие своим величием. Выполнены они в неоклассицистическом, неоготическом и неонорманском стиле.

Гуляя по Лычаковскому кладбищу, можно перенестись в другие эпохи, увидеть работы выдающихся скульпторов и архитекторов прошлого столетия. Это не просто кладбище — это искусство.

Главное — там похоронены настоящие легенды, деятели украинской культуры и искусства: Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Маркиян Шашкевич, Владимир Ивасюк и многие другие.

Сегодня возле Лычаковского кладбища отвели специальную площадку для захоронения военных, погибших в результате российского вторжения. Поэтому можно прийти почтить героев, отдавших жизнь за наш мир и покой.

Львовский оперный театр

Во Львове много интересных зданий, которые считаются шедеврами архитектуры, однако оперный театр заслуживает особого внимания.

Можно посетить его, взяв билет на оперу или балет, или насладиться атмосферой у самого здания, где разместился большой музыкальный фонтан.

Арт-центр Дзыга

Во Львове много мест, которые не дадут тебе скучать. Одним из них является культурный арт-центр Дзыга. Здесь постоянно проводятся аутентичные выставки украинских художников, фотографов, скульпторов.

Можно встретить что-то действительно интересное, и даже артхаусное, ведь Дзыга — экспериментальная площадка для молодых художников с открытым пространством для познания искусства.

К примеру, со 2 сентября там проходит выставка под названием Херсон inside/outside. Там ты увидишь работы художников Херсона, созданные в оккупации и эмиграции.

Херсон изнутри/снаружи — это диалог, который мы ведем, стоя на границе между свободной Украиной и оккупированной землей, между понятным высказыванием и нервным срывом, между искусством и попытками его уничтожить.

Национальный музей имени Андрея Шептицкого

Мы привыкли, что музеи — это что-то советское и неинтересное, однако Львовский музей имени Андрея Шептицкого способен изменить данную установку.

Это место считается самым главным центром художественной культуры. Здесь можно найти редкие иконы и произведения украинского искусства 12-го — начала 20-го века.

Сейчас там проходит уникальная выставка работ украинской художницы Марии Примаченко, где можно увидеть около 100 ее произведений. Для ВПЛ вход на выставку будет абсолютно бесплатным.

Музей-тюрьма на Лонцкого

Интересное место для тех, кто хочет почувствовать на себе весь ужас советской тюрьмы, где когда-то держали известных политзаключенных, и с головой окунуться в жизни узников.

В этой тюрьме терпели допросы, издевательства и были казнены политические заключенные, члены ОУН, УПА, Коммунистической партии Западной Украины и т.д.

Атмосфера музея перенесет тебя в те времена, расскажет и покажет, какой была жизнь и сколько было смерти в таких тюрьмах.

Кино на крыше

Если ты хочешь весело провести время в прекрасной компании единомышленников, во Львове найдется для этого место.

В теплый период Lviv Film center проводит показы известных фильмов на украинском языке с английскими субтитрами на одной из львовских крыш.

Ты можешь приносить туда теплые пледы, еду и напитки. Стоимость билета на такое мероприятие всего 150 грн, забронировать место можно онлайн.

Оранжерея

Одной из изюминок Стрийского парка является собственная оранжерея, где можно насладиться красотой живых цветов и сделать хорошие снимки. Также здесь можно заказать романтический ужин на двоих.

Где поесть?

Во Львове гастроиндустрия едва ли не наиболее развитая в Украине. В старом городе рестораны, кафе и заведения с самой разной кухней можно встретить на каждом шагу.

Ресторация Бачевских

В этом ресторане можно насладиться традиционными блюдами галицкой, украинской, польской, европейской и еврейской кухни. Будет выбор и для вегетарианцев.

Также здесь можно попробовать легендарную водку Бачевских, известную по всей Европе, и другие настойки и наливки. Для особого антуража напитки дегустируют в наливочных подвалах Бачевских.

Изюминкой заведения являются разные залы для трапезы. Можно насладиться едой в еврейском зале в духе классических интерьеров еврейских домов Галиции начала 20-го века.

Особенно посетители любят зеленый зал, или Оранжерею, где живут попугайчики. Также можно остановиться во внутреннем дворике.

Очень высокая кухня

Этот ресторан — настоящая альтернативная новинка. Здесь нет постоянного меню, а посетители заказывают блюда на свой вкус.

Локация заведения вызывает особый восторг. На террасе прекрасным видом на старый город Льва можно наслаждаться со стеклянных куполов, которые обустроили, когда приспосабливались к карантинным ограничениям.

Кроме вкусной кухни и невероятных видов здесь можно насладиться еще и изысканной музыкой с виниловых пластинок.

Ресторация-музей Гасова лямпа

Это заведение — очередное произведение искусства. Именно львовские фармацевты когда-то изобрели керосиновую лампу, а современные мастера сделали из этого легенду.

Сегодня в заведении-музее, посвященному этому изобретению, представлена самая большая коллекция старинных ламп, а также можно увидеть процесс добычи и дистилляции нефти.

Тем не менее сюда, как правило, приходят, чтобы отведать легендарные настойки в пробирках на любой вкус и концептуальные блюда.

Криивка

Это место — пристанище для настоящих партизан. Найти его и зайти туда могут только свои, ведь вывески этого заведения ты не найдешь, а при входе у тебя спросят пароль.

Аутентичное заведение с особой партизанской атмосферой, хорошей украинской музыкой, настоящей украинской кухней и подпольными развлечениями сделает твой вечер просто незабываемым.

Львівська копальня кави



Место для ценителей настоящего кофе. Концепция этого кафе состоит в том, что кофе — такой же ценный ресурс, который нужно добывать, как уголь или торф.

Здесь ты почувствуешь себя в уютной атмосфере, а вечером можешь попасть на приятную развлекательную программу с живой музыкой.

Музей пива Правда

Заведение для любителей крафтового пива, производством которого славится культурная столица. Здесь можно отведать настоящее пиво от львовских мастеров и захватить домой пивные сувениры.

Вечером здесь проходят концерты живой музыки, так что хорошее настроение, вкусное пиво, закуски и особая атмосфера пивного музея тебе обеспечена.

С наступлением полномасштабной войны Львов принял много внутренне перемещенных лиц. Многие люди начали открывать собственные заведения, перенося частицу родного дома в новый город.

Одними из таких являются переселенцы из Мариуполя, которые открыли во Львове собственное кафе, как дома.

Не пропусти больше вдохновляющих интересных материалов, подписывайся на наш Telegram-канал.