Что такое Ланцет: что известно о российском дроне-камикадзе

Российские пропагандисты захлебываются в хвалебных одах и брызгают злобой, красочно описывая дроны собственного изобретения Ланцет и их якобы супер убийственные технологические особенности. Пренебрегать опасностью нельзя, а вот отделить истину от пропагандистской лжи следует. Что же на самом деле являют собой российские дроны Ланцет?

Какой он — российский дрон-камикадзе Ланцет

Ланцет – это семейство барражирующих боеприпасов для боевых задач. Ланцет может достаточно долго кружить в воздухе, отслеживая цель, и затем мгновенно атаковать ее.

Название дрону-комикадзе дал хирургический инструмент ланцет, что-то вроде скальпеля. Само название должно было намекать на чрезвычайную точность, практически “хирургическое” совершенство его работы.

Дрон принадлежат к категории барражирующих, то есть таких беспилотников, которые могут зависать и отслеживать место события. Его разработчики — российская компания ZALA Aero — входит в концерн Калашников.

Барражирующие боеприпасы она производит с 2010-х годов, однако во время сирийской войны россияне не были заинтересованы в производстве дорогих дронов, ведь не видели для них “достойных” целей. К сожалению, в Украине они их находят, так что армия РФ взяла их на вооружение.

Сколько стоит российский беспилотник Ланцет

Россияне пытаются предупредить утечку официальной информации о стоимости Ланцета. Но неоднократно упоминали свой БПЛА Ланцет как дорогое оружие.

На сегодняшний день стоимость одного дрона может составлять около $35 тыс., согласно данным проекта Oryx.

Технические характеристики дрона-камикадзе Ланцет-3 (Изделие 52):

максимальная скорость — 110 км/ч в полете и 300 км/ч при атаке на цель;

дальность полета – 40-70 км;

вес беспилотника – 12 кг;

вес боевой осколочно-фугасной части – до 5 кг;

время барражирования – до 40 минут.

Дрон имеет блок телевизионной наводки, позволяющий управлять им и вести на цель до момента удара. А также камеры, читающие картинку в инфракрасном и видимом диапазоне.

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В минобороны РФ отчитывались, что этот беспилотник является “самым эффективным российским БпЛА”, и что он якобы лучше американского беспилотника Switchblade-600: вследствие Х-образного, расположение крыльев — он более манёвренный во время пикирования.

Используют россияне Ланцет обычно вместе с разведывательным дроном Орланом, который находит для него цель.

Наибольшую опасность эти дроны несут нашим зенитно-ракетным системам и вооруженной технике, в том числе гаубицам.

Есть у Ланцета и существенные минусы. Его можно обнаружить раньше времени, на расстоянии до 5 км. Среди дополнительных минусов и тот факт, что запускать этот БПЛА можно только с помощью специальной катапульты. Это делает беспилотник более уязвимым при подготовке к работе.

Ранее мы рассказывали об антидроновых сетках на дорогах — как работает защита от БПЛА.

Фото: скриншот с YouTube

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