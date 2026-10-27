Для тебя Война в Украине

Что такое Ланцет: что известно о российском дроне-камикадзе

Ольга Петухова, редактор сайта 27 октября 2026, 17:30 3 мин.
что такое ланцет

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