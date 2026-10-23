Для тебя Война в Украине

Обмен военнопленными 23 октября: домой вернулись 270 защитников и гражданских

Марина Слизовская, редактор сайта 23 октября 2026, 15:39 2 мин.
обмен пленными 23.10.2026

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