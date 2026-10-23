Обмен военнопленными 23 октября: домой вернулись 270 защитников и гражданских

В Украину в рамках обмена пленными вернулись 270 военных и гражданских лиц. Большинство этих людей находились в российском плену еще с 2022 года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Из плена вернулись 270 украинцев

В пятницу, 23 октября, в Украину вернулись нацгвардейцы, в том числе воины бригады Азов, пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной спецслужбы транспорта и девять гражданских лиц.

Как проинформировал президент, большинство – это военные, защищавшие Мариуполь. Также сегодня домой вернулись бойцы с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений. Россияне незаконно осудили многих из них.

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Также сообщается о возвращении пяти человек, считавшихся погибшими во время российского теракта в Оленовке, который произошел в июле 2022-го.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными отметили, что это был третий этап комбинированного обмена, который начался летом — 19 августа.

— Среди освобожденных сегодня — 38 офицеров. Также среди военнослужащих есть те, кто был пленен в 2018 и 2020 годах, — говорится в сообщении штаба.

Все освобожденные украинцы должны получить лечение и надлежащие выплаты, а также пройти необходимую им реабилитацию.

Возвращение пленных — это всегда долгий и затяжной процесс согласований. Мы рассказывали, как формируют списки на обмены пленными.

Фото: Володимир Зеленський

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