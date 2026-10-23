Обмен военнопленными 23 октября: домой вернулись 270 защитников и гражданских

В Украину в рамках обмена пленными вернулись 270 военных и гражданских лиц. Большинство этих людей находились в российском плену еще с 2022 года.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Из плена вернулись 270 украинцев
В пятницу, 23 октября, в Украину вернулись нацгвардейцы, в том числе воины бригады Азов, пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной спецслужбы транспорта и девять гражданских лиц.
Как проинформировал президент, большинство – это военные, защищавшие Мариуполь. Также сегодня домой вернулись бойцы с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений. Россияне незаконно осудили многих из них.
Также сообщается о возвращении пяти человек, считавшихся погибшими во время российского теракта в Оленовке, который произошел в июле 2022-го.
В Координационном штабе по обращению с военнопленными отметили, что это был третий этап комбинированного обмена, который начался летом — 19 августа.
— Среди освобожденных сегодня — 38 офицеров. Также среди военнослужащих есть те, кто был пленен в 2018 и 2020 годах, — говорится в сообщении штаба.
Все освобожденные украинцы должны получить лечение и надлежащие выплаты, а также пройти необходимую им реабилитацию.
Возвращение пленных — это всегда долгий и затяжной процесс согласований. Мы рассказывали, как формируют списки на обмены пленными.
Фото: Володимир Зеленський
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!