Военные и гражданские: Лубинец озвучил количество украинцев, возвращенных из плена РФ

Украина уже вернула из российского плена 9 726 взрослых граждан. Среди них — 8 823 военнопленных и 903 гражданских. Отдельно домой удалось вернуть 2 573 украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Саммита Ukraine Action, организованного Американской коалицией за Украину.

Сколько украинцев удалось вернуть из российского плена

По словам Дмитрия Лубинца, среди возвращенных взрослых украинцев подавляющее большинство — военнопленные. Речь идет о 8 823 военнослужащих. Еще 903 гражданских гражданина удалось вернуть в Украину.

Отдельно продолжается работа по возвращению украинских детей, которых Россия незаконно депортировала или принудительно переместила. Сейчас домой вернули 2 573 ребенка.

Лубинец подчеркнул, что за каждой цифрой стоит конкретный человек и его семья, которая ждет возвращения.

— Я хочу, чтобы в мире не просто знали цифры. Чтобы за ними видели людей, — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, сейчас еще много украинцев остаются в руках России.

— Их нужно вернуть. И сделать это нужно сейчас, пока они живы, — заявил Лубинец.

Лубинец призвал мир усилить давление на Россию

Омбудсмен отдельно упомянул историю украинской журналистки Виктории Рощиной, которая погибла во время пребывания в российском плену. По его словам, ее история показала, насколько тяжелыми могут быть последствия российского плена.

Лубинец призвал международных партнеров не допускать, чтобы вопрос возвращения украинцев исчезал из международной повестки из-за других политических событий.

Также он подчеркнул необходимость привлечения к ответственности виновных в депортации украинских детей, пытках и других нарушениях международного гуманитарного права. По его словам, международное сообщество должно усиливать санкции против причастных к этим преступлениям.

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Украина работает с партнерами в 38 странах

Саммит Ukraine Action объединил около 600 участников, среди которых были представители украинской диаспоры в США. Лубинец отметил, что его институция продолжает сотрудничество с международными партнерами через сеть из 45 представителей и советников в 38 странах мира.

Омбудсмен также призвал международных партнеров приезжать в Украину, посещать Киев и другие города и своими глазами видеть последствия войны.

— Но сегодня нам особенно нужна поддержка мира, — подчеркнул Лубинец.

Он призвал международное сообщество распространять материалы о положении украинцев на временно оккупированных территориях и в России, а также информацию о нарушениях прав украинских граждан.

Главное фото: Дмитрий Лубинец.

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