Для тебя Война в Украине

Военные и гражданские: Лубинец озвучил количество украинцев, возвращенных из плена РФ

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 сентября 2026, 14:00 3 мин.
Лубинец рассказал, сколько украинцев удалось вернуть из российского плена

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