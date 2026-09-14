Для тебе Війна в Україні

Військові та цивільні: Лубінець озвучив кількість українців, яких повернули з полону РФ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Вересня 2026, 14:00 3 хв.
Лубінець розповів, скільки українців вдалося повернути з російського полону

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