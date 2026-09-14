Військові та цивільні: Лубінець озвучив кількість українців, яких повернули з полону РФ

Україна вже повернула з російського полону 9 726 дорослих громадян. Серед них — 8 823 військовополонених та 903 цивільних. Окремо додому вдалося повернути 2 573 українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Саміту Ukraine Action, організованого Американською коаліцією за Україну.

Скільки українців вдалося повернути з російського полону

За словами Дмитра Лубінця, серед повернутих дорослих українців переважна більшість — військовополонені. Йдеться про 8 823 військових. Ще 903 цивільних громадянина вдалося повернути в Україну.

Окремо триває робота над поверненням українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила. Наразі додому повернули 2 573 дитини.

Лубінець наголосив, що за кожною цифрою стоїть конкретна людина та її родина, яка чекає на повернення.

— Я хочу, щоб у світі не просто знали цифри. Щоб за ними бачили людей, — наголосив омбудсмен.

За його словами, наразі ще багато українців залишаються в руках Росії.

— Їх потрібно повернути. І зробити це потрібно зараз, поки вони живі, — заявив Лубінець.

Лубінець закликав світ посилити тиск на Росію

Омбудсмен окремо згадав історію української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула під час перебування в російському полоні. За його словами, її історія показала, наскільки тяжкими можуть бути наслідки російської неволі.

Лубінець закликав міжнародних партнерів не допускати, щоб питання повернення українців зникало з міжнародного порядку денного через інші політичні події.

Також він наголосив на необхідності притягнення до відповідальності винних у депортації українських дітей, катуваннях та інших порушеннях міжнародного гуманітарного права. За його словами, міжнародна спільнота має посилювати санкції проти причетних до цих злочинів.

Читати на тему Обмін військовополоненими 26 червня 2026 року: на рідну землю повернулися 160 українців Скоро усі повернуті полонені повернуться до своїх родин.

Україна працює з партнерами у 38 країнах

Саміт Ukraine Action об’єднав близько 600 учасників, серед яких були представники української діаспори у США. Лубінець зазначив, що його інституція продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами через мережу з 45 представників і радників у 38 країнах світу.

Омбудсмен також закликав міжнародних партнерів приїжджати в Україну, відвідувати Київ та інші міста й на власні очі бачити наслідки війни.

— Але сьогодні нам особливо потрібна підтримка світу, — підкреслив Лубінець.

Він закликав міжнародну спільноту поширювати матеріали про становище українців на тимчасово окупованих територіях та в Росії, а також інформацію про порушення прав українських громадян.

Головне фото: Дмитро Лубінець.

Раніше ми розповідали, як формуються списки полонених на обмін — читай в матеріалі, чим допомагають акції підтримки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!