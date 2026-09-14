Військові та цивільні: Лубінець озвучив кількість українців, яких повернули з полону РФ

Україна вже повернула з російського полону 9 726 дорослих громадян. Серед них — 8 823 військовополонених та 903 цивільних. Окремо додому вдалося повернути 2 573 українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Саміту Ukraine Action, організованого Американською коаліцією за Україну.
Скільки українців вдалося повернути з російського полону
За словами Дмитра Лубінця, серед повернутих дорослих українців переважна більшість — військовополонені. Йдеться про 8 823 військових. Ще 903 цивільних громадянина вдалося повернути в Україну.
Окремо триває робота над поверненням українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила. Наразі додому повернули 2 573 дитини.
Лубінець наголосив, що за кожною цифрою стоїть конкретна людина та її родина, яка чекає на повернення.
— Я хочу, щоб у світі не просто знали цифри. Щоб за ними бачили людей, — наголосив омбудсмен.
За його словами, наразі ще багато українців залишаються в руках Росії.
— Їх потрібно повернути. І зробити це потрібно зараз, поки вони живі, — заявив Лубінець.
Лубінець закликав світ посилити тиск на Росію
Омбудсмен окремо згадав історію української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула під час перебування в російському полоні. За його словами, її історія показала, наскільки тяжкими можуть бути наслідки російської неволі.
Лубінець закликав міжнародних партнерів не допускати, щоб питання повернення українців зникало з міжнародного порядку денного через інші політичні події.
Також він наголосив на необхідності притягнення до відповідальності винних у депортації українських дітей, катуваннях та інших порушеннях міжнародного гуманітарного права. За його словами, міжнародна спільнота має посилювати санкції проти причетних до цих злочинів.
Україна працює з партнерами у 38 країнах
Саміт Ukraine Action об’єднав близько 600 учасників, серед яких були представники української діаспори у США. Лубінець зазначив, що його інституція продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами через мережу з 45 представників і радників у 38 країнах світу.
Омбудсмен також закликав міжнародних партнерів приїжджати в Україну, відвідувати Київ та інші міста й на власні очі бачити наслідки війни.
— Але сьогодні нам особливо потрібна підтримка світу, — підкреслив Лубінець.
Він закликав міжнародну спільноту поширювати матеріали про становище українців на тимчасово окупованих територіях та в Росії, а також інформацію про порушення прав українських громадян.
Головне фото: Дмитро Лубінець.
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